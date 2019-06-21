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Відловлював призовників: у Харкові влаштували самосуд над військкомом. Відео

11.9тЧитати матеріал російською

У Харкові представник військкомату погрожував молодим людям на вулиці, за що поплатився від їхніх захисників.

Відео опубліковано на сторінці "Харків" у Twitter (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Військкоми, які відловлювали молодиків на вулиці, отримали лящів. Без смс і реєстрації", — йдеться в описі.

Зазначимо, в пості не вказано дату зйомки, однак оприлюднений він у мережі 21 червня.

Відловлював призовників: у Харкові влаштували самосуд над військкомом. Відео

Скріншот

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Відловлював призовників: у Харкові влаштували самосуд над військкомом. Відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Києві молоду людину затримали люди у формі прямо біля станції метро. Хлопця попросили показати паспорт, після чого забрали документи й заявили, що він "повинен іти в армію".

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УкраїнаХарків
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А скоро бить будут уже просто за форму ВСУ. А пaлaчей из нaцбaтoв будут сразу зарывать в землю. А если исполнится между некоторых мaйдaнyтых и Крым будет в составе Укрaины, то пассажиры Пoeздов Дрyжбы будут опускать в мусорные баки всех чиновников и полицейских, у которых не будет на груди гeopгиевской лeнточки и которые не смогут спеть гимн Рoссии.
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леня зе
леня зе
на самом интересном видео обрывается.надеюсь леща он таки получил.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Блин... А кто будет останавливать орды москалей рвущихся к Киеву?
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