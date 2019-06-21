Відловлював призовників: у Харкові влаштували самосуд над військкомом. Відео

У Харкові представник військкомату погрожував молодим людям на вулиці, за що поплатився від їхніх захисників.

Відео опубліковано на сторінці "Харків" у Twitter (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Військкоми, які відловлювали молодиків на вулиці, отримали лящів. Без смс і реєстрації", — йдеться в описі.

Зазначимо, в пості не вказано дату зйомки, однак оприлюднений він у мережі 21 червня.

Скріншот

Скріншот

Військкомати, відловлювати Раднічкі на вулиці, отримали лящів. Без смс і реєстрації 🔞 pic.twitter.com/hSswgmhEoE - хуево Салтівка | Харків (@h_saltovka) 21 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Києві молоду людину затримали люди у формі прямо біля станції метро. Хлопця попросили показати паспорт, після чого забрали документи й заявили, що він "повинен іти в армію".

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