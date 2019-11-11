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11 листопада • оновлено в 18:29
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Відкупився? Російський суд виніс несподіване рішення щодо шахрайства Фукса

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Московський міський суд скасував постанову Таганського районного суду про заочний арешт російсько-українського олігарха Павла Фукса у справі про шахрайство його компанії MosCityGroup.

Справа була направлена на новий розгляд. Про це з посиланням на його адвоката Мурада Мусаєва повідомляє "Интерфакс".

Відзначимо, що Фукса звинувачували в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ) – виведенні з будівництва елітного житлового комплексу Sky House у Москві, пайовиків для якого залучала MosCityGroup, мінімум 7 млрд рублів.

Новини
Фукс і компанія: як російськi олігархи захоплюють Україну

Суд скасував заочний арешт Павла Фукса

Суд скасував заочний арешт Павла Фукса

epravda.com.ua

Нагадаємо, 11 жовтня, суд задовольнив клопотання сторони звинувачення і заочно заарештував бізнесмена терміном на два місяці. Перед цим його оголосили в розшук.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Особа
Павло Фукс
Місце
Росія Москва
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