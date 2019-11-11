Відкупився? Російський суд виніс несподіване рішення щодо шахрайства Фукса

Московський міський суд скасував постанову Таганського районного суду про заочний арешт російсько-українського олігарха Павла Фукса у справі про шахрайство його компанії MosCityGroup.

Справа була направлена на новий розгляд. Про це з посиланням на його адвоката Мурада Мусаєва повідомляє "Интерфакс".

Відзначимо, що Фукса звинувачували в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ) – виведенні з будівництва елітного житлового комплексу Sky House у Москві, пайовиків для якого залучала MosCityGroup, мінімум 7 млрд рублів.

Суд скасував заочний арешт Павла Фукса epravda.com.ua

Нагадаємо, 11 жовтня, суд задовольнив клопотання сторони звинувачення і заочно заарештував бізнесмена терміном на два місяці. Перед цим його оголосили в розшук.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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