Відкупився? Російський суд виніс несподіване рішення щодо шахрайства Фукса

Московський міський суд скасував постанову Таганського районного суду про заочний арешт російсько-українського олігарха Павла Фукса у справі про шахрайство його компанії MosCityGroup.
Справа була направлена на новий розгляд. Про це з посиланням на його адвоката Мурада Мусаєва повідомляє "Интерфакс".
Відзначимо, що Фукса звинувачували в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ) – виведенні з будівництва елітного житлового комплексу Sky House у Москві, пайовиків для якого залучала MosCityGroup, мінімум 7 млрд рублів.
Суд скасував заочний арешт Павла Фукса
epravda.com.ua
Нагадаємо, 11 жовтня, суд задовольнив клопотання сторони звинувачення і заочно заарештував бізнесмена терміном на два місяці. Перед цим його оголосили в розшук.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється в зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів убивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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