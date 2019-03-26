"Відкрити двері орк*м": Цимбалюк назвав справжню мету вояжа Медведчука в Росію

Єдине, за чим кум президента Росії Віктор Медведчук міг їздити в Москву, так це для обговорення умов капітуляції України перед агресором.

Адже у всіх інших питаннях він не зможе домовитися з Володимиром Путіним навіть незважаючи на особисті зв'язки. Прикладом цього є невирішена проблема обміну ув'язненими, підкреслив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Бойко і Медведчук в Москві ТАСС

"Головними міроборцями в нашій країні є такі одіозні люди, як Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна. І він або через свої внутрішні переконання, або через споріднення з президентом Росії якраз з одного боку говорить про те, що миру досягти можна і потрібно, а з іншого боку по суті своєю діяльністю демонструє, що він не здатний домовитися з Путіним. Він може тільки створити умови для того, щоб Україна здалася і капітулювала. Власне кажучи, він цим активно і займається. І, чесно кажучи, у мене складається враження, що він просто грає в іншій команді", — говорить Цимбалюк.

Журналіст додав, що його дивує вихваляння людини крутими зав'язками в Кремлі поряд із нездатністю вирішити просте гуманітарне питання, яке не передбачає політичних поступок з одного чи з іншого боку. Адже нічого не зміниться, якщо українські політв'язні повернуться в Україну. Те ж саме стосується і видачі Росії терористів, які воювали проти українських солдатів на Донбасі.

"Нам, за великим рахунком, начхати на долю цих людей. Але нічого не вирішується. І якщо Медведчук не може зрушити з мертвої точки це просте питання, ви досі вірите, що він про щось може домовитися з Путіним? Ну, хіба що відкрити двері у вільну Україну для російських орків", — підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що спроба голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка домовитися з прем'єром-міністром РФ Дмитром Медведєвим про газ викликає тільки скепсис. Адже, по-перше, Медведєв не уповноважений вирішувати такі питання, а, по-друге, українські "гастролери" протягом декількох років не можуть вирішити і менш масштабні проблеми — наприклад, обмін полоненими.

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