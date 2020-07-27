Відкрили вогонь уночі: штаб ООС уточнив, де терористи порушили режим тиші на Донбасі

Українські захисники не відповідали на провокації. Пресцентр штабу ООС

Від початку доби на Донбасі зафіксовано декілька порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомив у Facebook пресцентр штабу ООС, серед ночі противник із тимчасово непідконтрольної Ужівки відкривав вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожого обстрілу немає.

Ще один факт було зафіксовано неподалік Новомихайлівки. За допомогою протитанкових гранатометів противник здійснив мінування українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

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