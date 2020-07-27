МоваЯзык

Топтеми:

Відкрили вогонь уночі: штаб ООС уточнив, де терористи порушили режим тиші на Донбасі

Розслідування
2,1 т.
Українські захисники не відповідали на провокації

Українські захисники не відповідали на провокації. Пресцентр штабу ООС

Від початку доби на Донбасі зафіксовано декілька порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомив у Facebook пресцентр штабу ООС, серед ночі противник із тимчасово непідконтрольної Ужівки відкривав вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожого обстрілу немає.

Ще один факт було зафіксовано неподалік Новомихайлівки. За допомогою протитанкових гранатометів противник здійснив мінування українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаОперація Об'єднаних сил на ДонбасіПеремир'я на ДонбасіВійна на ДонбасіДонбасООСЗбройні сили України
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування