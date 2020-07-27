Відкрили вогонь уночі: штаб ООС уточнив, де терористи порушили режим тиші на Донбасі
Українські захисники не відповідали на провокації. Пресцентр штабу ООС
Від початку доби на Донбасі зафіксовано декілька порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як повідомив у Facebook пресцентр штабу ООС, серед ночі противник із тимчасово непідконтрольної Ужівки відкривав вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожого обстрілу немає.
Ще один факт було зафіксовано неподалік Новомихайлівки. За допомогою протитанкових гранатометів противник здійснив мінування українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Скрин Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
режим повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почався опівночі 27 липня.
Домовленості про нього було досягнуто 22 липня в межах переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Екскомандувач високомобільних десантних військ ЗСУ Михайло Забродський нагадав, що чергова спроба припинення вогню на Донбасі стане 17-ою за шість років війни.