"Відкине Україну на десятиліття": як Укроборонпром намагається підірвати оборону країни

Уже несколько месяцев интернет-ресурсы "вбивают" в общественное сознание мыль о том, что "узкое" место в выполнении государственного оборонного заказа на поставку БТР-4 – Лозовской кузнечно-механический завод (ЛКМЗ) – единственное в стране предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали.

Усиливает этот негатив сам Укроборонпром, который официально заявляет, что ЛКМЗ "не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии". Всё это похоже на спланированную информационную атаку, цель которой – очернить завод, чтобы убелить концерн, уверен Василий Черномаз – директор по развитию производства специальной техники Лозовского кузнечно-механического завода.

ЛКМЗ Сайт завода

Начало большого пути

На момент провозглашения Акта о независимости Украины (август 1991 г.) в отечественном ОПК непосредственно военным производством занимались 700 предприятий, в том числе, 205 производственных и 139 научно-производственных объединений с общей численностью занятых 1,45 млн человек. В конце 1990-х из-за отсутствия оборонных заказов, их количество сократилось в пять раз, а число рабочих в отрасли – в семь. С ними бесследно исчезли с "карты" украинского ОПК ряд научных школ и направлений, а также некоторые виды технологий.

На фоне этих событий руководство Лозовского кузнечно-механического завода (ЛКМЗ), к тому времени уже негосударственного предприятия, проявило государственную позицию. Сохранив основные направления деятельности, начиная с 2004 г. и по сегодняшний день в развитие производства было инвестировано порядка 7 млн. долл.

Это позволило заводу с более чем 50-летним стажем расширить свои компетенции и в критические для Украины времена "подставить плечо" для решения государственных оборонных задач.

С начала российской агрессии изготовление техники для инозаказчиков было прекращено. Со стороны Министерства обороны Украины (МОУ) заказов под изделие БТР-4 больше не было, и по итогам 2014 г. ЛКМЗ не изготовил ни одного корпуса. В 2015-2016 гг. также было затишье – завод использовал незавершенное производство корпусов с "иракского контракта" с их модернизацией под установку двигателя "Deutz" и выпустил 45 корпусов. В 2017 г. был получен заказ … аж на 3 изделия.

Отсутствие контрактов, не могло не сказаться на работе предприятия. Начался отток кадров. И когда в 2018 г. ЛКМЗ взялся за изготовление и поставку корпусов БТР-4Е "Буцефал", на заводе, как и на многих промышленных предприятиях уже был "кадровый голод". Пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть необходимых специалистов и обеспечить ритмичное выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ).

"Смена парадигмы"

Заявления Минобороны о намерении закупить у ХКБМ для украинской армии БТР-4Е начались ещё в 2017 г. ХКБМ в результате тщетных поисков альтернативы обратился к ЛКМЗ только в апреле 2018 г. Был заключен контракт на поставку 34 корпусов.

Согласно договору, обязательства ЛКМЗ по своевременному выполнению работ неразрывно связаны с реализацией заказчиком следующих действий: 1) предоставлением давальческой спецстали, 2) передачей соответствующего комплекта КД, 3) предварительной оплаты работ. Невыполнение ХКБМ этих условий делает невозможным для ЛКМЗ выполнение своей части договора. Более того, ЛКМЗ имеет право остановить выполнение своих обязательств и даже частично или полностью отказаться от них.

В этой истории сразу появилась одна загвоздка – спецсталь.

Дело в том, что для "Буцефала" была создана специальная броня. Украина ещё в 1990-х гг. в интересах безопасности поставила цель – разработать и освоить выпуск отечественных бронесталей, чтобы уйти от зависимости поставок из России. Была создана отечественная броневая марка стали "71", не требующая при производстве электрошлакового процесса (ЭШП).

Министерством обороны Украины и тогда ещё "живым" Министерством промышленной политики было принято решение о внедрении "71" стали для изготовления установочной партии отечественных бронетранспортеров БТР-4.

Эта сталь сегодня реализуется украинским производителем по цене порядка 2,3-2,4 долл. за кг. Но в Укроборонпроме решили: зачем платить меньше, если можно купить по 5,7 евро и не украинскую, а финскую у польского посредника TEXPROTECT Sp.zo.o.

В результате ЛКМЗ не был своевременно обеспечен заказчиком необходимыми ресурсами для выполнения договора. В феврале 2019 г. руководство завода официально обратилось и к заказчику, и в концерн с заявление о бездеятельности ХКБМ, которая ведёт к остановке работ.

Укроборонпром своеобразно подошёл к решению проблемы. Устав отмахиваться от ЛКМЗ, как от назойливой мухи, концерн начал хорошо спланированную, проплаченную пиар-компанию, распространяя заведомо недостоверную информацию о том, что ЛКМЗ несвоевременно выполняет взятые на себя договорные обязательства и это привело к угрозе срыва выполнения государственного оборонного заказа по обеспечению Вооруженных Сил Украины бронетранспортёрами БТР-4Е.

Цинизм этой истории заключается в том, что концерн, обвиняя ЛКМЗ в несвоевременном выполнении обязательств, полным ходом проводил работу по "уменьшению зависимости предприятий-производителей бронетранспортёров" от ЛКМЗ. Эта "работа" заключалась в налаживании собственного производства корпусов, но не из украинской стали "71", а из её "заменителей" – заграничных марок.

В конце 2018 г. в прямом эфире 5 канала Первый заместитель Гендиректора Укроборонпрома Сергей Омельченко заявлял: "В течение этого года руководство государственного концерна Укроборонпром осуществило абсолютное изменение парадигмы сосуществования с частным сектором. Мы начали полную кооперацию. И уже сейчас мы совместно производим определенные виды вооружения".

О какой смене парадигмы говорил чиновник, если Минэкономразвития декларирует начавшийся процесс уменьшения зависимости ОПК от импортного, а Укроборонпром в случае с БТР-4 проводит политику уменьшении зависимости от … отечественного, осваивая производство корпусов БТР на базе импортной брони, имея украинскую, которая в разы дешевле?

Битва за броню

Первые попытки освоить производство корпусов на предприятиях Укроборонпрома под лозунгом "уменьшим зависимость производителей бронетранспортёров от ЛКМЗ" начались ещё в 2012 г.

Сначала был ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара". Корабелам в рамках мероприятий по загрузке мощностей было поручено сварить корпуса БТР-4. Директор завода заявлял в 2013 г.: "В конце июля мы сдаем первые корпуса и в будущем планируем производить совместно полнокомплектные бронетранспортеры". Эта история в Николаеве быстро закончилась и началась новая, в Житомире.

За освоение производства корпусов взялся ГП "Житомирский бронетанковый завод". По заявлениям Укроборонпрома в мае 2016 г., завод "уже отработал техническую документацию бронемашины. В ближайших планах предприятия – госиспытания и поставка БТР-4 на нужды МОУ, Нацгвардии и других силовых структур".

ХКБМ и Завод им. Малышева также принялись осваивать сварку корпусов бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3.

В апреле 2019 г. Укроборонпром на своём официальном сайте отрапортовал, что вопрос наиболее "узкого" места в производстве БТР-4 был успешно решен, поскольку ХКБМ запустил собственное серийное производство этих изделий. Бравируя "ликвидацией зависимости от частного поставщика", концерн умолчал о деталях. Но, как известно "the devil is in the details".

Во-первых, этот самый "частный поставщик" – ЛКМЗ – изготовил и поставил ХКБМ бронекомплекты, а это сотни термозакаленных и механообработанных деталей, из которых конструкторское бюро произвело упомянутые корпуса.

Во-вторых, опытные лозовские сварщики передали свои знания и технологический опыт работы с бронесталями коллегам, которых "частному поставщику" направляли ХКБМ и Завод им. Малышева на обучение.

В-третьих, понимая из своего опыта, что выпуск такой стратегической продукции, как корпуса, невозможно освоить "в одиночку", ЛКМЗ помог наладить этот процесс на площадях ХКБМ. Кто ещё из "частных поставщиков" бросает все силы на подготовку конкурента?

Об этом Укроборонпром почему-то не сказал. Не упомянул он и о "побочных эффектах".

Как уже говорилось выше, ХКБМ приобрёл финскую сталь Miilux Protection 500 у польской компании TEXPROTECT Sp.zo.o. Проверка этой стали выявила ряд вопиющих недостатков. Указанное поставщиком содержание химических элементов не отвечает требованиям к бронированной стали, а инструкция по сварке стали разработана не компанией-производителем, а торговым представителем – польской TEXPROTECT Sp.zo.o, которая ссылается на документацию… советских времён. Было принято решение, что данная марка стали не может быть использована для серийного изготовления корпусов БТР-4Е.

Очевидно, что скандал 2016 г. с польской статью марки Armstal 500, которую использовал ГП "Львовский бронетанковый завод", не стал для чиновников уроком. Тогда эксперты установили, что бронированные стальные листы, которые были закуплены предприятием концерна, не соответствуют требованиям ЕС по маркировке бронированной стали и имеют сомнительное происхождение.

Результат в этот раз также не заставил себя ждать. 28 мая 2019 г. на Житомирском бронетанковом заводе была приостановлена работа цеха по производству корпусов БТР-4 из-за отказа военной приемки Минобороны допустить к эксплуатации в войсках Буцефалов, корпуса которых изготовлены из импортной бронестали. По мнению "специалистов" Укроборонпрома, главная причина – "еще действующие архаичные нормы стандартизации".

Ответ на извечный вопрос: cui bono? или "кому выгодно" переходить на импортную сталь, которая по качеству и химсоставу не отвечает требованиям, утвержденным Минобороны, очевиден – тем, кто её покупает, кто ввозит через "прокладки" в отсутствии прозрачных тендерных процедур. Под видом "НАТОвской брони" в Украину идут бронелисты с "российским следом" (об этом свидетельствует упоминание в сертификатах Новолипецкого металлургического комбината – NMLK), которые используются в производстве инкассаторских машин и сейфов. По той цене, что они завозятся, можно было в Великобритании купить броню высшего качества.

Реализовать эту "схему" мешает ЛКМЗ, поскольку отстаивает четкую позицию.

Как сообщали в марте текущего года журналисты Bihus.info, расследовавшие коррупционные схемы в Укроборонпроме, для "предпринимателей", наживающихся на поставках концерну, ЛКМЗ – "камень преткновения" по корпусам. Как следствие – Укроборонпром начал "охоту на ведьм".

Какие мотивы движут Укроборонпромом, который методично на протяжении 7 лет пытается освоить производство корпусов БТР на базе импортной брони, имея украинскую? Ответ очевиден – чтобы ввозить сталь, которая в разы дороже, через "прокладки" в отсутствии прозрачных тендерных процедур.

Какую цель преследует Укроборонпром, начав широкомасштабный чёрный PR, обвиняя завод в том, что он "не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии" и какие последствия для Украины будут иметь такие действия концерна? Тут тоже всё предельно ясно.

Отсутствие заказов приведет к остановке единственного в стране полноциклового производства корпусов из украинской бронестали.

Будут потеряны компетенции изготовления "71" брони, разработка и освоение которой позволила Украине решить проблему зависимости от импорта, прежде всего из Российской Федерации. Это отбросит нашу страну назад на десятилетие.

В отсутствии украинских производителей, поставщики импортной стали поднимут цены. Это увеличит расходы госпредприятий, нагрузку на бюджет (читай – налогоплательщиков) и стоимость БТР, что сделает их неконкурентоспособными.

В результате Украина станет аутсайдером на рынке бронетехники.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал