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"Відкатів не брав і йти не збираюся": глава "Укроборонпрому" відповів на звинувачення НАБУ

4.2тЧитати матеріал російською

Генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін, який, згідно з розслідуванням журналістів, причетний до корупції в оборонному комплексі, відмовився визнати закупівлю деталей для авіатехніки за завищеними цінами.

Відповідну заяву чиновник зробив в інтерв'ю ВВС Україна. Винним він себе не вважає і не збирається йти з посади.

"Отримання будь-якої винагороди категорично заперечую. Це неправда", – сказав він.

Відзначимо, мова йде про нове кримінальне провадження, відкрите НАБУ на підставі третьої частини розслідування команди журналіста Дениса Бігуса, у якій були опубліковані матеріали про поставку в Україну російських деталей для літаків за ціною, завищеною в сім разів.

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Павло Букін

Павло Букін

daily.rbc.ua

"Завищену ціну категорично заперечую. У нас є відповідна процедура відбору постачальників, зафіксована в часі і документах, у листуванні. Ми готові всю цю інформацію надати на запит будь-якого правоохоронного органу", – прокоментував Букін.

"Що показується в розслідуванні (і це підкреслюють журналісти): що товар ввозився спочатку як інший... - щоб приховати його військове призначення, оскільки він встановлювався на військовий літак. Як у цьому випадку можна коментувати: було завищення, не було? Люди виконували завдання з постачання техніки поточного виробництва. На жаль, російського", – продовжив Букін.

Також чиновник заявив, що не збирається йти з посади керівника "Укроборонпрому". "Якщо потрібно буде, щоб я звільнився або усунувся від посади – я з жалем, але зроблю це. Спокійно і без політизації", – додав Букін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти програми "Наші гроші" звинуватили чиновників оборонної сфери України в організації незаконних поставок контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

  • Президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО.

  • НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом використання для українських БТР і ББМ сталі невідомого походження, яка не відповідає стандартам і не може іменуватися бронею.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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