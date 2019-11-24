Відірвало вухо і рознесло пальці: снайпери Путіна влаштували пекло на Донбасі. Відео

Ворожі снайпери на Донбасі ведуть активний вогонь і роблять спроби відрізати українських військових від села Зайцеве.

Як говориться у сюжеті "ТСН", бійці Об'єднаних сил постійно на чеку, так як нещодавно одному з їхніх побратимів відірвало вухо і рознесло пальці.

"Снайпери заїжджають буквально кожні два тижні, російські в основному", – розповів боєць із позивним "Змій".

Скріншот з відео

За словами українських захисників, заїжджі найманці ведуть вогонь із будинків, які давно пустують.

"Дорогу прострілюють. Можна сказати, що намагаються відрізати", – сказав боєць на прізвисько "Кузя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ЛНР" протягом доби, 23 листопада, вісім разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції Операції Об'єднаних сил.

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