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12 вересня • оновлено в 07:01
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Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

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У мережу потрапило відео вибуху під час замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

Інцидент зафіксувала камера зовнішнього відеоспостереження в дворі будинку Крисоватого в селі Петриків Тернопільської області. Ролик опубліковано у Facebook.

"На відео поруч із власним будинком підривають ректора ТЕУ Крисоватого (він у трусах) разом із дружиною. У результаті теракту ректор Крисоватий, який заодно є почесним президентом волейбольного клубу "Галичанка", втратив руку", – сказано в повідомленні.

Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

скрін відео

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Замах на ректора під Тернополем: з'явилося перше відео з підозрюваним

На ролику зафіксовано, як чоловік взяв у руки світлий згорток, який стояв біля хвіртки, і почав його розглядати. До нього підійшла жінка і за кілька секунд предмет вибухнув.

Дружина ректора відразу впала на землю, а він побіг до будинку, повернувся і вибіг на дорогу через ворота.

Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

скрін відео

Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

скрін відео

Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

скрін відео

Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

скрін відео

Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

скрін відео

Подивитися відео можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Тернопіль
Теги
видео вибух
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