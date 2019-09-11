Відірвало руку: момент замаху на ректора під Тернополем потрапив на відео. Кадри 18+

У мережу потрапило відео вибуху під час замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

Інцидент зафіксувала камера зовнішнього відеоспостереження в дворі будинку Крисоватого в селі Петриків Тернопільської області. Ролик опубліковано у Facebook.

"На відео поруч із власним будинком підривають ректора ТЕУ Крисоватого (він у трусах) разом із дружиною. У результаті теракту ректор Крисоватий, який заодно є почесним президентом волейбольного клубу "Галичанка", втратив руку", – сказано в повідомленні.

скрін відео

На ролику зафіксовано, як чоловік взяв у руки світлий згорток, який стояв біля хвіртки, і почав його розглядати. До нього підійшла жінка і за кілька секунд предмет вибухнув.

Дружина ректора відразу впала на землю, а він побіг до будинку, повернувся і вибіг на дорогу через ворота.

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

скрін відео

Подивитися відео можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня на вулиці Тернопільській у селі Петриків (біля Тернополя) у дворі будинку ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого прогримів вибух.

Поліція озвучила кілька версій замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Aндpія Кpисовaтого, в результаті якого чоловікові відірвало кисть.

Також недалеко від місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники.

Стало відомо, що у вибуховому пристрої були виявлені дріт і металеві частини.

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