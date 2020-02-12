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12 лютого • оновлено в 20:56
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Відірвало ногу, розірвало органи: на Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона". Фотофакт

2.4т
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На Донбасі в реанімації помер терорист "Донецької народної республіки" Володимир Мелешков, позивний "Дракон".

Це сталося 12 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав український військовий.

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На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Виконуючи "бойове завдання", 39-річний Мелешков отримав важке поранення. Йому розтрощило ребра і тазостегновий суглоб, розірвало легеню, печінку, видалили селезінку і ампутували ногу. Врятувати терориста не змогли.

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережу потрапила інформація про двох терористів "Л/ДНР", які нібито самоліквідувалися в стані алкогольного сп`яніння.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
смерть терористи "ДНР"
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и снова-здравствуйте братья украинцы !Во- первых - всех Афганцев с наступающим ! Во- вторых - кто еще , если не вы - братья Украинцы - пробовал на сайтах пибалтов, францзуов и немцев с англинчанами ! ) каюсь - пользовался перводчиком Гугл) ... ну тупые ! С Вами - как с родными - матом приложитесь, все понятно, по-русски, как начнете свое доказывать - как будто у Вас бутылка во лбу - путаетесь в предмете спора, все на размер норовите перескочить ! Короче - извините если чо, но все таки нам лучше жить вместе ))))))))))))))))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Одним драконом меньше- и то хорошо!
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