Відірвало ногу, розірвало органи: на Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона". Фотофакт

На Донбасі в реанімації помер терорист "Донецької народної республіки" Володимир Мелешков, позивний "Дракон".

Це сталося 12 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав український військовий.

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Виконуючи "бойове завдання", 39-річний Мелешков отримав важке поранення. Йому розтрощило ребра і тазостегновий суглоб, розірвало легеню, печінку, видалили селезінку і ампутували ногу. Врятувати терориста не змогли.

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережу потрапила інформація про двох терористів "Л/ДНР", які нібито самоліквідувалися в стані алкогольного сп`яніння.

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