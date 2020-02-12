Відірвало ногу, розірвало органи: на Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона". Фотофакт

На Донбасі в реанімації помер терорист "Донецької народної республіки" Володимир Мелешков, позивний "Дракон".
Це сталося 12 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав український військовий.
На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"
Telegram-канал "Анатолій Штірліц"
Виконуючи "бойове завдання", 39-річний Мелешков отримав важке поранення. Йому розтрощило ребра і тазостегновий суглоб, розірвало легеню, печінку, видалили селезінку і ампутували ногу. Врятувати терориста не змогли.
На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"
Telegram-канал "Анатолій Штірліц"
На Донбасі "відмінусували" терориста "Дракона"
Telegram-канал "Анатолій Штірліц"
Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережу потрапила інформація про двох терористів "Л/ДНР", які нібито самоліквідувалися в стані алкогольного сп`яніння.
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