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10 січня • оновлено в 15:08
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Відірвало ноги: в Сирії ліквідували найманця "ПВК Вагнер"

2.3т
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У Сирії 9 січня ліквідували найманця "ПВК Вагнер" Валентина Калниня, який, за деякими даними, також міг брати участь в бойових діях на Донбасі на боці Росії.

Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Згідно з даними в соцмережах, Калнинь був родом з Іркутська.

"200 бригада. 09.01.20 Калнинь Валентин з Іркутська сходив на концерт Кобзона в Сирії. Квиток коштував 200 рублів. "ПВК Вагнер", участь в БД на Донбасі вимагає уточнення. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав український військовослужбовець.

Найманець "ПВК Вагнер" убитий в Сирії

Найманець "ПВК Вагнер" убитий в Сирії

Telegram-канал Анатолія Штефана

Найманець Валентин Калнинь

Найманець Валентин Калнинь

Telegram-канал Анатолія Штефана

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Він також опублікував скріншот повідомлення в одному з пабліків фанатів "русского міра", в якому уточнили, що бойовик загинув в бою в Сирії від втрати крові – йому відірвало ноги. Крім того, спливла інформація про те, що Калнинь мав судимість за виготовлення, зберігання, вживання і збут наркотиків на території військової частини в Росії, де він проходив службу.

Найманець Валентин Калнинь

Найманець Валентин Калнинь

Telegram-канал Анатолія Штефана

Калнинь був судимий за наркотики

Калнинь був судимий за наркотики

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, найманці російської "ПВК Вагнер" безкоштовно лікуються в петербурзькій клініці, яка, ймовірно, пов'язана з оточенням президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, послугами цієї лікарні користуються терористи, які були поранені в Лівії та Сирії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Конфлікт в Сирії
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Тег
ПВК Вагнер
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Полковник клоунских сил Украины Штирлиц выходит на международный уровень после ликвидации практически всех вооруженных сил РФ,
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Горошко Михайло
Горошко Михайло
Сирия прям утилизатор для расейского отребья))))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Странно, азиатская внешность и латышская фамилия
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