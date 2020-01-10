Відірвало ноги: в Сирії ліквідували найманця "ПВК Вагнер"

У Сирії 9 січня ліквідували найманця "ПВК Вагнер" Валентина Калниня, який, за деякими даними, також міг брати участь в бойових діях на Донбасі на боці Росії.

Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Згідно з даними в соцмережах, Калнинь був родом з Іркутська.

"200 бригада. 09.01.20 Калнинь Валентин з Іркутська сходив на концерт Кобзона в Сирії. Квиток коштував 200 рублів. "ПВК Вагнер", участь в БД на Донбасі вимагає уточнення. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав український військовослужбовець.

Найманець "ПВК Вагнер" убитий в Сирії Telegram-канал Анатолія Штефана

Найманець Валентин Калнинь Telegram-канал Анатолія Штефана

Він також опублікував скріншот повідомлення в одному з пабліків фанатів "русского міра", в якому уточнили, що бойовик загинув в бою в Сирії від втрати крові – йому відірвало ноги. Крім того, спливла інформація про те, що Калнинь мав судимість за виготовлення, зберігання, вживання і збут наркотиків на території військової частини в Росії, де він проходив службу.

Найманець Валентин Калнинь Telegram-канал Анатолія Штефана

Калнинь був судимий за наркотики Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, найманці російської "ПВК Вагнер" безкоштовно лікуються в петербурзькій клініці, яка, ймовірно, пов'язана з оточенням президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, послугами цієї лікарні користуються терористи, які були поранені в Лівії та Сирії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!