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"Відійде до Росії!" Жириновський зібрався окупувати пів-України

1.9тЧитати матеріал російською

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що після припинення дії Договору про дружбу між Україною і Росією країна-агресор нібито має повне право ввести свою армію на чужу територію.

Депутат нелегітимної Держдуми вважає, що зараз кордони між двома державами анульовані і тому Росія повинна скористатися можливістю анексувати південні й східні області України. Злочинні заклики Жириновський озвучив під час брифінгу, повідомляє одне з пропагандистських ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

EADaily

"Договір про дружбу, який порвав Порошенко, був базовим. З нього випливали договори про економічну співпрацю, про кордони, і все інше. Оскільки ми порвали базовий, то всі інші договори теж втратили силу. Отже, у нас немає кордонів з Україною, і будь-які рухи російської армії не означатимуть агресію, бо кордонів немає", — сказав він.

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"Давайте укладати новий договір, вже без Криму, Донбасу і Луганська. Але, напевно, вся південно-східна Україна має відійти до Росії. Тільки за цих умов західна Україна може вступити до Євросоюзу, в НАТО", — додав Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Жириновський заявив, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром. Всі інші області, в його безглуздій теорії, є "російськими" землями, які піддали насильницькій українізації.

  • Лідер ЛДПР сказав, що Росія чекає на атаку з боку України, щоб повністю її знищити. Він додав, що країна-агресор нібито не хоче брати на себе відповідальність оголошення війни і тому сподівається на провокацію.

  • Також Жириновський погрожував захопити Київ за один день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян із квітами.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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