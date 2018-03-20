Відео жорстокої бійки українських школярок вразило мережу

У Коростені на Житомирщині двоє школярок влаштували запеклу бійку.

Одна з дівчаток знімала жорстоке побиття на мобільний телефон, а потім цей запис виклали в соцмережі, передає ТСН.

Дівчаткам на відео 14 і 15 років. Бійка трапилася пізно ввечері в парку, прямо на снігу.

"З'ясувати причини не вдалося, тому що одна каже одне, друга інше, Обидві дівчинки з неблагополучних сімей", - розповіла інспектор ювенальної превенції коростенської поліції Ольга Яценко.

Постраждала і її кривдниця вчаться в різних школах, але живуть поруч.

Мама побитої дівчинки Галина Радченко відмовилася коментувати подію. У школі кажуть, що дівчинка залишилася вдома з бронхітом.

"Хороший дитина, не є проблемною, але в школу ходити не хоче", - пояснила директор НВК №12 Галина Нижник.

Побоїв педагоги на дитині не помітили.

"Мама каже, що там нічого немає. Спочатку, коли вона прийшла додому вже пізно ввечері, то була трохи припухлість і почервоніння", - розповіла директор.

Краща подружка і одночасно кривдниця дівчинки вчиться в ЗОШ №3.

"Знаходиться в стресовому стані, сльози, дитина на межі нервового зриву. І соціальні служби тут були, і поліція", - пояснив директор цієї школи Ігор Туровський.

Дівчинка ця з неблагонадійній сім'ї, яка перебуває на обліку у соціальних служб. Вона часто пропускає уроки, але агресії досі за нею не помічали - причиною того, що сталося, готові вважати алкоголь - дівчинки кажуть, що пили вино.

"Прояв агресії - на жаль, це перше, як зараз надходять діти при якихось конфліктних ситуаціях між собою", - говорять в поліції.

Психологи не виключають, що це могла бути і удавана агресія - розіграна сценка для лайків в інтернеті.

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