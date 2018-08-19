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Віддав життя у бою з диверсантами: в мережі показали загиблого на Донбасі бійця ООС

3.5тЧитати новину російською

На Донбасі загинув в бою з російської диверсійно-розвідувальною групою боєць Збройних сил України Василь Крищук з позивним "Скит".

"У зоні проведення ООС загинув наш екс-боєць батальйону "Січ" Василь "Скит" Крищук. Після служби в батальйоні Крищук перейшов служити в 3 механізованний батальйон 14 ОМБР. Віддав життя в бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога", - йдеться в повідомленні роти "Січ" в Facebook.

Василь Крищук народився 23 березня 1982 року, жив в Володимирі-Волинському. Колишній військовий Олександр Приступа розповів, що "Скит" також був учасником Євромайдану.

Друзі та знайомі висловлюють співчуття рідним і уточнюють, що боєць загинув в Луганській області.

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Користувачі в мережі теж вирішили вшанувати пам'ять бійця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 серпня двоє українських військових загинули, а ще двоє отримали поранення під час обстрілу терористами позицій ЗСУ на Донбасі. Також велися обстріли з озброєння, яке заборонено Мінськими угодами.

Місце
Україна
Об'єкти
Новини ЛНРНовини ДонбасуООС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Земля стекловатой! Мир стал немного чище!!!
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