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Віддали життя за Україну: названі імена воїнів ЗСУ, загиблих у день виборів

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У неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої окупантів на Донбасі загинули двоє воїнів повітряно-десантної бригади ЗСУ – солдат Семен Румигін і солдат Микита Скітченко.

Трагедія трапилася в районі населеного пункту Щастя, нагадали на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook і показали фото Героїв.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих військовослужбовців. Світла пам'ять воїнам! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя в боротьбі за Україну!" – йдеться в повідомленні.

Загиблий Герой-десантник

Загиблий Герой-десантник

Facebook штабу ООС

Загиблий Герой-десантник

Загиблий Герой-десантник

Facebook штабу ООС

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Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення у неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Це трапилося, коли захисники України рухалися до спостережного поста взводного опорного пункту.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Два побратима землянку копали, Вынув железку, о пень постучали… Ноги на ёлке, руки под дубом — С миной нельзя обращаться так грубо!
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Difiron Klaus
Difiron Klaus
... мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир.Зєлєнскій. 5.7.*19. Deutsche Welle, Twitter
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Они хоть проголосовать успели, за пэцин пес надеюсь.
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