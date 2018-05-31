Віддали життя за Україну: хто з бійців ЗСУ загинув в травні на Донбасі

30 квітня на Донбасі офіційно закінчилася Антитерористична операція (АТО). Замість неї в травні стартувала Операція Об'єднаних сил (ООС). За цей місяць українській армії вдалося пристойно потіснити ворога і завдати йому чималих збитків. Але ціна за успіхи - життя наших бійців.
OBOZREVATEL публікує список воїнів ООС, які загинули в травні.
Олександр Микитюк, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади
Олександр Микитюк народився в с. Білий Рукав Вінницької області. Загинув на передовій під Авдіївкою (Донецька область), борючись за Україну. Йому було 19 років. Олександр став першим з українських бійців, хто загинув після початку ООС.
Олександр Микитюк
Іван Сперелуп, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила
7 травня Сперелуп загинув від ворожої міни. 21-річний боєць підірвався, виконуючи бойове завдання. Разом з ним був механік-водій і ще двоє воїнів. Їм пощастило обійтися контузіями, а Іван загинув від отриманих травм.
Іван Сперелуп
Олег Бокоч, медик 95-ї десантно-штурмової бригади
Бокоч пішов на фронт відразу після закінчення Полтавського медичного коледжу. Смерть знайшла його під Авдіївкою 13 травня. Олег хотів витягнути пораненого військового із зони обстрілу, але в нього потрапив осколок снаряда. 23-річний воїн був родом з села Миколаївка Полтавської області.
Олег Бокоч
Сергій Гундер ( "Татарин"),боєць 93-йокремої механізованої бригади
"Татарин" вперше потрапив на фронт по мобілізації. Відслужив своє, повернувся на батьківщину в Івано-Франківськ. А через деякий час знову опинився на війні - вже добровольцем. У 2015 році був поранений, але вибрався.
Був убитий 16 травня під Авдіївкою пострілом в серце.
Сергій Гундер
Іван Кураш, старший солдат 14-ї механізованої бригади
Кураш загинув 16 травня, виконуючи бойове завдання. У ліве плече бійця потрапив снайпер. Він загинув в госпіталі села Гірське Донецької області. Його поховали на рідній Тернопільщині. Воїну було 33 роки.
Іван Кураш
Дмитро Рудь, боєць 36-ї бригади морської піхоти
"Вчора в районі виконання завдань в зоні ООС близько 16:20 У результаті обстрілу позицій наших захисників від ворожого РПГ загинув наш побратим, матрос Рудь Дмитро Сeргеевіч", - повідомили 17 травня в бригаді, де служив загиблий воїн.
Дмитро Рудь
Андрій Маслов ( "Футболіст"), В'ячеслав Куцман ( "Цинк") - бійці 24-ї бригади
21 травня Україна втратила відразу двох героїв. Незабаром після звільнення ЗСУ селища Південне (Чигирі), "ДНР" спробували відбити його. У них нічого не вийшло, але в тому бою загинули Андрій Маслов і В'ячеслав Куцман.
У день загибелі, 21 травня, у Андрія Маслова був День народження, а 31-річний киянин В'ячеслав Куцман пройшов Іловайськ і був в полоні окупантів: в грудні 2014-го його звільнили в ході великого обміну 146 українських військових, активістів і волонтерів на бойовиків.
В'ячеслав Куцман
Андрій Маслов
Богдан Коломієць, командир відділення снайперів 24-ї бригади
Коломієць загинув 22 травня від осколкових поранень: йому потрапило в голову, верхні кінцівки і грудну клітку. Поранення виявилися несумісні з життям. Бійцю було всього 23 роки.
Богдан Коломієць
Іван Жуков, боєць ДУК ПС
Жуков воював на Донбасі проти російсько-окупаційних військ з 2015 року. Він загинув 23 травня на території Донецької області.
Іван Жуков
"Жуков був добровольцем Української добровольчої армії Дмитра Яроша, ОТГ" Волинь ", що знаходиться на передових позиціях в м Мар'їнка", - повідомили в ЗМІ після його загибелі.
Мар'ян Корчак ( "Хитрий"), боєць ДУК ПС
22-річний боєць загинув 25 травня в результаті артилерійського обстрілу. За словами товаришів по службі, на загиблого рівнялися, ним пишалися, брали з нього приклад.
Мар'ян Корчак
"Його бойовий дух вражав. Завжди врівноважений, впевнений в своїх діях і розважливий боєць - доброволець не раз ставав командиром позицій і ніс на собі велику відповідальність. Прагнув покращувати знання в тактиці і медицині, не раз проходив міжнародні курси", - розповіли в 1 ї окремої штурмової роти ДУК.
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