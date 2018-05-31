Віддали життя за Україну: хто з бійців ЗСУ загинув в травні на Донбасі

30 квітня на Донбасі офіційно закінчилася Антитерористична операція (АТО). Замість неї в травні стартувала Операція Об'єднаних сил (ООС). За цей місяць українській армії вдалося пристойно потіснити ворога і завдати йому чималих збитків. Але ціна за успіхи - життя наших бійців.

OBOZREVATEL публікує список воїнів ООС, які загинули в травні.

Олександр Микитюк, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади

Олександр Микитюк народився в с. Білий Рукав Вінницької області. Загинув на передовій під Авдіївкою (Донецька область), борючись за Україну. Йому було 19 років. Олександр став першим з українських бійців, хто загинув після початку ООС.

Олександр Микитюк

Іван Сперелуп, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила

7 травня Сперелуп загинув від ворожої міни. 21-річний боєць підірвався, виконуючи бойове завдання. Разом з ним був механік-водій і ще двоє воїнів. Їм пощастило обійтися контузіями, а Іван загинув від отриманих травм.

Іван Сперелуп

Олег Бокоч, медик 95-ї десантно-штурмової бригади

Бокоч пішов на фронт відразу після закінчення Полтавського медичного коледжу. Смерть знайшла його під Авдіївкою 13 травня. Олег хотів витягнути пораненого військового із зони обстрілу, але в нього потрапив осколок снаряда. 23-річний воїн був родом з села Миколаївка Полтавської області.

Олег Бокоч

Сергій Гундер ( "Татарин"),боєць 93-йокремої механізованої бригади

"Татарин" вперше потрапив на фронт по мобілізації. Відслужив своє, повернувся на батьківщину в Івано-Франківськ. А через деякий час знову опинився на війні - вже добровольцем. У 2015 році був поранений, але вибрався.

Був убитий 16 травня під Авдіївкою пострілом в серце.

Сергій Гундер

Іван Кураш, старший солдат 14-ї механізованої бригади

Кураш загинув 16 травня, виконуючи бойове завдання. У ліве плече бійця потрапив снайпер. Він загинув в госпіталі села Гірське Донецької області. Його поховали на рідній Тернопільщині. Воїну було 33 роки.

Іван Кураш

Дмитро Рудь, боєць 36-ї бригади морської піхоти

"Вчора в районі виконання завдань в зоні ООС близько 16:20 У результаті обстрілу позицій наших захисників від ворожого РПГ загинув наш побратим, матрос Рудь Дмитро Сeргеевіч", - повідомили 17 травня в бригаді, де служив загиблий воїн.

Дмитро Рудь

Андрій Маслов ( "Футболіст"), В'ячеслав Куцман ( "Цинк") - бійці 24-ї бригади

21 травня Україна втратила відразу двох героїв. Незабаром після звільнення ЗСУ селища Південне (Чигирі), "ДНР" спробували відбити його. У них нічого не вийшло, але в тому бою загинули Андрій Маслов і В'ячеслав Куцман.

У день загибелі, 21 травня, у Андрія Маслова був День народження, а 31-річний киянин В'ячеслав Куцман пройшов Іловайськ і був в полоні окупантів: в грудні 2014-го його звільнили в ході великого обміну 146 українських військових, активістів і волонтерів на бойовиків.

В'ячеслав Куцман

Андрій Маслов

Богдан Коломієць, командир відділення снайперів 24-ї бригади

Коломієць загинув 22 травня від осколкових поранень: йому потрапило в голову, верхні кінцівки і грудну клітку. Поранення виявилися несумісні з життям. Бійцю було всього 23 роки.

Богдан Коломієць

Іван Жуков, боєць ДУК ПС

Жуков воював на Донбасі проти російсько-окупаційних військ з 2015 року. Він загинув 23 травня на території Донецької області.

Іван Жуков

"Жуков був добровольцем Української добровольчої армії Дмитра Яроша, ОТГ" Волинь ", що знаходиться на передових позиціях в м Мар'їнка", - повідомили в ЗМІ після його загибелі.

Мар'ян Корчак ( "Хитрий"), боєць ДУК ПС

22-річний боєць загинув 25 травня в результаті артилерійського обстрілу. За словами товаришів по службі, на загиблого рівнялися, ним пишалися, брали з нього приклад.

Мар'ян Корчак

"Його бойовий дух вражав. Завжди врівноважений, впевнений в своїх діях і розважливий боєць - доброволець не раз ставав командиром позицій і ніс на собі велику відповідальність. Прагнув покращувати знання в тактиці і медицині, не раз проходив міжнародні курси", - розповіли в 1 ї окремої штурмової роти ДУК.