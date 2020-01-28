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28 січня • оновлено в 11:01
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Віддали на обмін "беркутівців": прокурорів у справах Майдану замінили старою командою

1.4т
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Офіс Генпрокурора повернув попередній склад прокурорів у справах Майдану – Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

Про це свідчить постанова Генпрокурора України Руслана Рябошапки від 27 січня, повідомляє Адвокатська дорадча група.

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Прокурорів у справах Майдану замінили старою командою

Прокурорів у справах Майдану замінили старою командою

"Укрінформ"

Нагадаємо, що у грудні 2019 року він замінив цю групу прокурорів у справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві. Нова група прокурорів сприяла звільненню п'ятьох обвинувачених у цій справі ексберкутівців для їхньої участі в обміні полоненими з так званими "Л/ДНР".

14 січня суд задовольнив відвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня стало відомо, що прокурори у справах розстрілів на Майдані Ігор Земсков, Денис Іванов, а також Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі Генерального прокурора.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Євромайдан
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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фил филька
фил филька
сменили прокуроров. отдали беркутовцев. снова вернули прокуроров. попахивает хитроумным планом. или идиотизмом))
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