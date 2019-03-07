Віддала 5 млн за яйце з водою: спливли подробиці "зняття порчі" у Вінниці

Жертва "чаклунки" у Вінниці, яка віддала шахрайці 5 млн грн за "зняття порчі", найімовірніше, стала жертвою гіпнозу.

Коштовності вона віддала, оскільки повірила в те, що вони були прокляті. Доказом стало яйце з водою, на якому підозрювана і проводила обряд. (Щоб подивитися відео, доксрольте новину до кінця).

Ворожка зустріла жінку на вулиці і налякала прокляттям, яке нібито лежало на роду вінничанки. Далі, зазначила 37-річна Наталія, все було як у тумані.

"Вона розповідала про проблеми зі здоров'ям дочки – насправді так і є. Сказала, що порча, вона екстрасенс. Якщо я хочу, то вона може зняти порчу. Треба сходити в магазин, купити водичку, яйця. Ми зайшли у двір, вона читала молитви. І коли розбила яйце, я побачила якісь шматочки", – поділилася жінка.

Ворожка-шахрайка Скріншот з відео

Ці вкраплення, за словами шахрайки, нібито і вказували на прикраси і гроші, які терміново потрібно було "очистити". "Я винесла всі коштовності свої, чоловіка, дітей. Все, що у нас було, і всі гроші, які були в заощадженнях. Це були долари, це була готівка", – розповіла потерпіла.

Коли ж ворожка не з`явилася в домовленому місці, жінка зрозуміла, що її обдурили, і звернулася в поліцію. Як повідомив прокурор Сергій Козир, загальна сума в кримінальному провадженні – 5 млн 125 тисяч гривень.

Відзначається, що підозрювана Фатіма Сандуленко була затримана через тиждень у Києві. Одягнена ворожка була в норкову шубу і речі дорогих брендів. Раніше вона вже була помічена на крадіжках.

Затриманій продовжили арешт і їй загрожує до 12 років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах. Свою вину підозрювана так і не визнала.

Скріншот з відео

При цьому психологи вважають, що міг бути використаний гіпноз.

"Дійсно, є певні методи. І люди, які працюють, як ці ворожки, цьому вчилися певним чином і вони, на жаль, це використовують. Людина скептична, людина, що звикла все перевіряти, яка має аналітичний склад розуму, не піддається гіпнозу", – запевняє лікар-психолог Олена Хаустова.

Сама ж Наталія вважає, що її обікрали за "наводкою", оскільки шахрайка знала найдрібніші деталі з її особистого життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали шахрайку, яка біля Інституту раку виманювала у людей гроші нібито, щоб зняти з них "порчу".

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