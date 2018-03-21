Віддаємо цю дурепу: Колесніков розкрив роль Савченко в підготовці держперевороту

Народний депутат Надія Савченко та заарештований глава організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан не могли бути організаторами спроби здійснення державного перевороту.

Про це ефірі ObozTV заявив військовий експерт Юрій Колесніков.

"У нас є прекрасна психіатрична служба. Ми постійно потрапляємо в ситуацію, коли нам брешуть всі. Коли говорять, що Рубан і Савченко щось планували. По-перше, Савченко з такими проблемами психіки нічого не може організувати. Запитайте це у психіатра. Він вам це повторить. А Рубан ніщо і звати його ніяк", - підкреслив Колесніков.

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За його словами, вони обоє стали розмінними монетами реальних організаторів та українських спецслужб.

"Це люди, яких віддали справжні організатори, коли їх притисло СБУ до стінки і сказало: Хлопці, є проблема. Робота проведена, кого ви віддаєте? "Ми віддаємо ось цього дурня і ось цю дурепу", - додав він.

При цьому ветеран АТО припустив, що Савченко має високе заступництво в стінах українського парламенту.

"Ви розумієте, що перед тим, як так себе вести, вона налякано нажерлася і виїхала з країни. Там їй дали пораду і вона повернулася", - підсумував Колесніков.

Як писав "Обозреватель", раніше Савченко заявила, що в Україні більш ніж достатньо військових, готових влаштувати в країні військовий переворот.