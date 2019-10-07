"Віддає прямі накази!" Український полонений розкрив головну людину Путіна в "ДНР"

Помічник президента РФ Владислав Сурков віддає прямі накази ватажку терористів "ДНР" Денису Пушиліну.
Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів український журналіст, колишній в'язень Кремля Володимир Фомічов.
"Думка Путіна і думка Суркова (щодо дій терористів "ДНР". – Ред.), звичайно, важлива. Я не знаю, чого насправді хоче, наприклад, Пушилін. Я думаю, що Пушилін зробить те, що йому скаже Владислав Юрійович Сурков. У мене це (впевненість. – Ред.) точно є", – зазначив Фомічов.
Також він розповів, що на окупованій частині Донбасу є група терористів, що хочуть приєднати регіон до Росії, чого РФ "не сприймає".
"Цього РФ дуже не хотіла і не сприймає, бо їй потрібен Донбас як сама історія, яка впливає на українську політику, одне з впливів на українську політику", – пояснив Фомічов.
Владислав Сурков
Комсомольська правда
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