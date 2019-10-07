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7 жовтня • оновлено в 17:51
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/ Розслідування

"Віддає прямі накази!" Український полонений розкрив головну людину Путіна в "ДНР"

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Помічник президента РФ Владислав Сурков віддає прямі накази ватажку терористів "ДНР" Денису Пушиліну.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів український журналіст, колишній в'язень Кремля Володимир Фомічов.

"Думка Путіна і думка Суркова (щодо дій терористів "ДНР". – Ред.), звичайно, важлива. Я не знаю, чого насправді хоче, наприклад, Пушилін. Я думаю, що Пушилін зробить те, що йому скаже Владислав Юрійович Сурков. У мене це (впевненість. – Ред.) точно є", – зазначив Фомічов.

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Також він розповів, що на окупованій частині Донбасу є група терористів, що хочуть приєднати регіон до Росії, чого РФ "не сприймає".

"Цього РФ дуже не хотіла і не сприймає, бо їй потрібен Донбас як сама історія, яка впливає на українську політику, одне з впливів на українську політику", – пояснив Фомічов.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запанікували, що президент України Володимир Зеленський погодився на "формулу Штайнмайера", щоб усіх обдурити.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Владислав Сурков Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это ему сам Сурок поведал?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Нэзабаром Сравні, Сам Путин в камеру приходил.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
вот что плен животворящий делает! в плену украинцы резко умнеют!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Посидел там в клетке некоторое время, теперь спеца по Донбассу из себя корчит
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