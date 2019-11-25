Розкрили: генерал озвучив версію повернення "Штірліца" з "ДНР"

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан припустив, що український розвідник Едуард Матюха прийняв рішення про припинення своєї діяльності в "ДНР", оскільки опинився на межі розкриття.

"Можливо, він виконав там свої завдання або відчув за собою "хвіст", і вирішив повернутися в Україну, таким чином уникнувши розкриття і, відповідно, покарання", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал зауважив: "Жоден розвідник не має гарантій, що в тій чи іншій ситуації він не буде розкритий. Але рівень майстерності та високого пілотажу розвідника полягає в тому, щоб його діяльність була такою, щоб він не потрапив в пастку контррозвідки ворожої країни".

Разом з тим Богдан підкреслив: сам факт діяльності українського агента на вищих постах терористичної "ДНР" свідчить про те, що "українські спецслужби працюють в напрямку протидії розвідувально-підривній діяльності нашого ворога. Є позитивні напрацювання, результати. Україна отримує інформацію, яка дозволяє вносити корективи в ході відбиття російської агресії".

Едуард Матюха міг опинитися на межі розкриття, припустив Василь Богдан

Відповідаючи на запитання, чи можуть Матюхіну мстити на підконтрольній території, він сказав: "Все залежить від того, якої шкоди його дії завдали ворогові, від того, наскільки фізично він буде в безпеці від подібних дій, і від того, наскільки вільно почувають себе представники розвідувальних органів і терористичних організацій на території України".

У цьому контексті генерал допустив, що безпекою розвідника буде займатися Головне управління розвідки і Служба безпеки України. Разом з тим він констатував: україно-російський кордон все ще залишається "не зовсім щільним", а всередині країни "є латентна резидентура Російської Федерації, яку СБУ періодично розкриває".

Як писав OBOZREVATEL, розвідник Едуард Матюха, який понад 5 років працював на окупованому Донбасі, повернувся на підконтрольну територію України. Український "Штірліц" п'ять років шпигував за "ДНР" і навіть був "народним мером" Горлівки.

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