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25 листопада • оновлено в 11:46
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Розкрили: генерал озвучив версію повернення "Штірліца" з "ДНР"

1.2т
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Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан припустив, що український розвідник Едуард Матюха прийняв рішення про припинення своєї діяльності в "ДНР", оскільки опинився на межі розкриття.

"Можливо, він виконав там свої завдання або відчув за собою "хвіст", і вирішив повернутися в Україну, таким чином уникнувши розкриття і, відповідно, покарання", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал зауважив: "Жоден розвідник не має гарантій, що в тій чи іншій ситуації він не буде розкритий. Але рівень майстерності та високого пілотажу розвідника полягає в тому, щоб його діяльність була такою, щоб він не потрапив в пастку контррозвідки ворожої країни".

Разом з тим Богдан підкреслив: сам факт діяльності українського агента на вищих постах терористичної "ДНР" свідчить про те, що "українські спецслужби працюють в напрямку протидії розвідувально-підривній діяльності нашого ворога. Є позитивні напрацювання, результати. Україна отримує інформацію, яка дозволяє вносити корективи в ході відбиття російської агресії".

Едуард Матюха міг опинитися на межі розкриття, припустив Василь Богдан

Едуард Матюха міг опинитися на межі розкриття, припустив Василь Богдан

Відповідаючи на запитання, чи можуть Матюхіну мстити на підконтрольній території, він сказав: "Все залежить від того, якої шкоди його дії завдали ворогові, від того, наскільки фізично він буде в безпеці від подібних дій, і від того, наскільки вільно почувають себе представники розвідувальних органів і терористичних організацій на території України".

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У цьому контексті генерал допустив, що безпекою розвідника буде займатися Головне управління розвідки і Служба безпеки України. Разом з тим він констатував: україно-російський кордон все ще залишається "не зовсім щільним", а всередині країни "є латентна резидентура Російської Федерації, яку СБУ періодично розкриває".

Як писав OBOZREVATEL, розвідник Едуард Матюха, який понад 5 років працював на окупованому Донбасі, повернувся на підконтрольну територію України. Український "Штірліц" п'ять років шпигував за "ДНР" і навіть був "народним мером" Горлівки.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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