"Відчуття, що я сплю!" Син жертви авіакатастрофи літака МАУ вразив зворушливою промовою

Син жертви катастрофи з літаком МАУ в Тегерані вразив зворушливою промовою про те, ким був його батько і які уроки він залишив після себе.

Промову 13-річний підліток сказав в Університеті Карлтона в столиці Канади Оттаві на заході по вшануванню пам'яті Мансура Пурджама і Фаріда Арастеха, повідомляє CNN.

"Я не можу пригадати жодного моменту в моєму житті, коли у Мансура, мого батька, були якісь ознаки негативу в його голосі або діях", – сказав Райан, син Пурджама.

Хлопчик сказав, що батько вчив його, щоб він залишався позитивним протягом усіх злетів і падінь життя. Він сказав, що не хоче говорити про "погані речі", і якби його батько був на його місці, виступаючи з промовою про когось ще, хто загинув, він вчинив би так само.

Син жертви авіакатастрофи CNN

"Я дивлюся на публіку і бачу його сім'ю, його друзів, знайомих, яких він знав протягом десятиліть. І це мене втішає, бо вони тут, щоб вшанувати дивовижні життя Мансура і Фаріда. Їх знає кожна людина в аудиторії. Це дивовижно", – сказав Райан.

Хлопчик зазначив, що у його батька було багато проблем, але він завжди їх переборював.

"Він пережив трагедію за трагедією, стіна за стіною, неправильний поворот за неправильним поворотом - і він стояв твердо", – сказав Райан.

Загиблий в авіакатастрофі CNN

Син Пурджама подякував присутнім за те, що вони прийшли на захід по вшануванню пам'яті. У залі пролунали оплески. Хлопець витер сльози, задумався і продовжив свою промову.

"Я стою тут через тиждень після цієї жахливої трагедії та до сих пір не можу повірити в це. Таке відчуття, ніби я сплю. Але я знаю, що якби я спав, і якби він розбудив мене, він сказав би мені, що все буде добре".

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