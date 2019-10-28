"Не дозволю Україні бути пішаком!" У ЗМІ спливли нові деталі переговорів Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський, разом зі своїми радниками, ледь не все літо намагався знайти спосіб відмовити главі США Дональду Трампу у розслідуванні справи Байденів — так, щоб образити його й не зіпсувати відносини між країнами.

Такою думкою поділився московський кореспондент "The New Yorker" Джошуа Яффа у своїй статті під назвою "Президент України, обіцяючи новий стиль політики, відчуває смак болота Трампа". Він нібито зустрічався із українським лідером, а також розмовляв із його оточенням і західними дипломатами.

Під час розмови, зазначає журналіст, Зеленський говорив про заморожену військову допомогу США як про технічне питання, але зізнався, що "є деякі труднощі".

"Це складна історія, яка почалася дуже давно... Великі імперії завжди використовували невеликі країни в своїх інтересах. Але в цьому політичному шаховому матчі я не дозволю Україні бути пішаком", — передає Яффа слова українського лідера.

Джерела ж у "The New Yorker" підтвердили, що в травні 2019-го під час наради з енергетичних питань Зеленський був стурбований і цікавився, як бути з очікуваннями Трампа та його адвоката Руді Джуліані.

Зеленський і Трамп

"Причиною зустрічі стало небажання говорити "ні" президенту США, чия підтримка йому знадобиться щодо Росії, безпеки і МВФ", — розповів для статті співрозмовник журналіста.

Зазначається, що Джуліані на початку травня планував візит до Києва, але згодом відмовився. Натомість "відіслав" до української столиці на зустріч із Зеленським "своїх" бізнесменів Ігоря Фрумана і Лева Парнаса. Однак тоді з ними розмовляв помічник президента Сергій Шефір, який дав зрозуміти, що пресслужба не може говорити про зустріч із адвокатом Трампа до інавгурації.

"Більшу частину літа Зеленський та його радники провели в пошуках виходу зі свого скрутного становища. Західний дипломат у Києві описав мені характер своїх бесід із Офісом Зеленського: "Українці запитували нас, чи є людина, з якою ми можемо поговорити у США. Вони шукали чарівне рішення, людину, яка здатна виправити це. Один із радників зізнався: "Ми намагалися не засмучувати Трампа, хоча знали, що не можемо відповісти на це питання так, щоб задовольнити всі сторони", — пише Яффа.

На початку серпня із Руді Джуліані у Мадриді зустрівся інший помічник Зеленського — Андрій Єрмак. Журналіст підкреслює: після цього адвокат Трампа був переконаний у тому, що Україна продовжить розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена та її ролі в американських виборах 2016 року. Водночас Єрмак вважав, що він зробив лише загальні запевнення у тому, що команда українського президента буде "розглядати низку випадків як частину загального антикорупційного порядку денного".

Через деякий час у розмові з кореспондентом "The New Yorker" радник Зеленського з політичних питань "припускав, що взаємодія з неофіційними емісарами, такими як Джуліані, була помилкою, бо Україні варто було "залишитися осторонь".

Єрмак говорив, що логічніше було б організувати зустріч між генпрокурорами Сполучених Штатів і України.

"В якомусь сенсі Зеленський був врятований скаргою (американського) викривача, яка, схоже, поклала кінець вимогам чиновників Трампа про проведення розслідувань", — підсумовує Яффа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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