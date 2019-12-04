"Відбувся великий договір": Тука заявив, що рішення щодо Донбасу вже ухвалене

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що на нормандському саміті президента України Володимира Зеленського будуть підштовхувати до рішення, що вже "ухвалене поза Україною".

Водночас можливі два варіанти. Про це він сказав OBOZREVATEL.

"У мене є внутрішнє переконання, що відбувся великий договір між Сполученими Штатами, Росією, Німеччиною і Францією", – сказав Тука. "Щодо того, що у Зеленського вистачить сил чинити опір, у мене є великі сумніви", – зауважив він.

Володимир Путін

Як припустив Тука, президент США Дональд Трамп, який не братиме участі в "нормандському саміті", вже виклав свою позицію його учасникам.

За оцінками Туки, "можливі два варіанти". "Перший – так звана заморозка конфлікту, коли здійсниться мрія Зеленського: припинять стріляти. І на цьому все зупиниться". "Найгірший варіант для нас – це коли з нашої згоди нам спробують впарити ці території з так званим статусом", – пояснив він.

Тука визнав: українська сторона має "більш ніж достатньо" аргументів на свою користь. "Головне – мати власну позицію і внутрішній стрижень. А якщо немає ані внутрішнього стрижня, ані власної позиції, і ти як флюгер бовтаєшся, реагуючи на кожен порив вітру – американського, європейського, російського, – виходить така шалан-баланка, коли кожен "зелений" спікер оголошує свою ідею, свою теорію", – констатував він.

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном розповів про очікування від відносин з Росією і натякнув на "великий прогрес щодо України".

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