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Відбувся переляком: бійцю ВСУ врятував життя популярний гаджет

1.4тЧитати новину російською

Український військовослужбовець в зоні проведення ООС на Донбасі уникнув серйозного поранення завдяки мобільному телефону, в який потрапила куля ворога.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, боєць ВСУ Костянтин Горщинський був поранений в районі Жованки. Він копав окоп, коли раптово терористи почали обстріл зі стрілецької зброї.

Одна куля потрапила йому в ногу і вийшла навиліт, а іншу зупинив телефон. "Буде, як сувенір. Додому привезу. Спас мені ногу, а то б не знаю, чим це могло закінчитися", - прокоментував Костянтин.

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У госпіталі бійця ВСУ назвали щасливчиком, оскільки мало того, що друга куля застрягла в телефоні, так і перша дивом не зачепила кістку.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні ВСУ приструнили терористів на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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