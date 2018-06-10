Відбувся переляком: бійцю ВСУ врятував життя популярний гаджет

Український військовослужбовець в зоні проведення ООС на Донбасі уникнув серйозного поранення завдяки мобільному телефону, в який потрапила куля ворога.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, боєць ВСУ Костянтин Горщинський був поранений в районі Жованки. Він копав окоп, коли раптово терористи почали обстріл зі стрілецької зброї.

Одна куля потрапила йому в ногу і вийшла навиліт, а іншу зупинив телефон. "Буде, як сувенір. Додому привезу. Спас мені ногу, а то б не знаю, чим це могло закінчитися", - прокоментував Костянтин.

У госпіталі бійця ВСУ назвали щасливчиком, оскільки мало того, що друга куля застрягла в телефоні, так і перша дивом не зачепила кістку.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні ВСУ приструнили терористів на Донбасі.