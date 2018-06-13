"Відбивали друзі": з'явилися нові подробиці жорстокого нападу ромів на підлітка у Києві

Конфлікт із ромами, який стався у Києві біля зал. вокзалу "Південний", отримав продовження. У поліції повідомили, що вже почали пошук людей, які жорстоко побили пляшкою 16-річного Андрія Феночку.

Сам постраждалий у коментарі OBOZREVATEL розповів, що на нього з друзями напав натовп ромів - близько 40 осіб.

Слідчий Солом'янського управління ГУ Нацполіції у Києві Альберт Сардарян розповів нашим журналістам, що на сьогодні відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція передбачає до чотирьох років в'язниці.

"Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення осіб, причетних до даного злочину. Також встановлюються свідки злочину", - розповів він.

Слідчий поліції Альберт Сардарян

Також у поліції повідомили, що спочатку кримінальне провадження було відкрите за ст. 125 КК (заподіяння легких тілесних ушкоджень), але потім стаття була перекваліфікована на "тяжчу".

Мати потерпілого Юлія Попова розповіла OBOZREVATEL, що про напад на сина дізналася від медиків.

"Подзвонили з лікарні. Сказали, що треба приїхати, оскільки у сина травма голови і йому наклали сім швів. Вважаю, що Андрію дуже пощастило, якщо це можна так назвати", - розповіла Юлія. За словами жінки, у її сина проблеми зі здоров'ям.

"Цього року Андрію поставили діагноз "гіпертонія", він тричі лежав у лікарні з гіпертонічним нападами. У такому стані і одного удару по голові може буди достатньо... А його під час нападу двічі вдарили пляшкою по голові", - розповіла вона.

Юлія Попова

За її словами, врятувати сина допомогли друзі, які були з ним на той момент. Один хлопець кинувся на тих, хто бив Андрія, інший кинув камінь. В результаті роми облишили Андрія, і побігли за молодиками.

"Таким чином вдалося врятувати мого сина", - розказала Юлія.

Андрій Феночка

Андрій Феночка

Журналістам OBOZREVATEL Андрій Феночка розповів деталі події. За його словами, він з друзями відзначав день народження товариша. Молоді люди пішли до супермаркету біля залізничного вокзалу "Південний". По дорозі запалили фаєр, в цей час назустріч їм рухалася група ромів, які тут же накинулися на хлопців. На думку Андрія, роми могли сплутати їхню компанію з тими, хто раніше з молотками і сокирами розгромив їхній табір.