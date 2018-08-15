Відбір до ДБР: суд переніс розгляд позову щодо кандидатів

Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову щодо результатів виборів до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

За даними "Резонансу", суддя ОАСК Олександр Кармазін призначив відповідний процес на 5 вересня 2018 року. Позов про визнання результатів протиправними і про подальше їх скасування подав юрист Павло Барнацький.

Кармазін пояснив своє рішення тим, що відповідач не з'явився до суду. За його словами, засідання проігнорували також представники Ради громадського контролю при ДБР.

Новини У ДБР забили тривогу через нові правила конкурсу слідчих

Генеральна прокуратура зареєструвала 11 липня кримінальне провадження №42018000000001696 за ч. 1 ст. 365 (перевищення службових повноважень), що направлено до прокуратури Києва для організації досудового розслідування.

Голова громадської організації "Небайдужі громадяни" Олексій Шевчук заявив, що процес розпочато на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що перегляду результатів конкурсу на керівні посади в ДБР не буде. Комісія відібрала 27 кандидатів.