Видають себе за місцевих: розвідка розкрила план Путіна на Донбасі

У разі посилення бойових дій в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі противник збирається залучати нові російські окупаційні війська.
Військовим Росії в такому випадку видадуть документи з "легендою" батальйонів і бригад так званих армійський корпусів "ДНР", розповів командувач ООС, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "BBC Україна".
"Крім того, всі російські кадрові військові і співробітники ФСБ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, видають себе за різних посадових осіб окупаційної влади – нібито вони дійсно з Донецької та Луганської областей", – пояснив генерал-лейтенант.
Сергій Наєв
obs.in.ua
Наєв підкреслив, що розвідка весь час відстежує, хто і під якою "легендою" воює проти України. Командувач ООС зазначив, що підрозділи військ окупанта сильно недоукомплектовані. Водночас "мобілізацію" серед населення терористи не проводять.
"Йдеться не про мобілізацію, але брак особового складу у них катастрофічний. Дані розвідки свідчать, що укомплектованість їхніх підрозділів значно нижча за нашу", – повідомив Наєв.
Як писав OBOZREVATEL, у березні в окупованій Луганській області терористи визнали, що відчувають дефіцит кадрів. Так звана влада вирішила сформувати базу вакансій із надання додаткової підтримки молодим фахівцям.
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