"Видають для ворогів": у Facebook знайшли небезпечну пастку для ЗСУ

У соціальній мережі Facebook було виявлено підозріле опитування, в якому захисники України довірливо розкривають інформацію про місце проходження служби, свої сім'ї та позиції, які вони займали на Донбасі.

Про це написав у своєму блозі на Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Його здивувала кількість людей, які взяли участь у цьому опитуванні, та інформація, яку вони, не замислюючись, злили у загальний доступ.

Хакер "Корреспондент"

"Цікаво, про що думають воїни, коли в різних опитуваннях у ФБ їх просять вказати бригаду, посаду, звання, рік служби, сектор і напрямок, де вони воювали? Питання про родину. І вони спокійно це вивалюють у відкритий доступ, всі ці дані. Зайшов і просто присів. Звісно, ми не терористи, щоб ховати обличчя і все інше, але я реально в шоці від інформації, яку вони самі для ворогів дають в ефір", – забив на сполох український офіцер.

Також Штефана збентежив той факт, що після порушення цієї проблеми в коментарях під опитуванням його одразу ж заблокували. Захисник України звернув увагу, що спільнота, яка запустила скандальне опитування, модерується із Харкова.

"Ось вам й інфобезпека, а звичайними словами – самі особисто і свідомо надають дані про себе і свої родини. Дно, дно і ще раз дно", – обурюється воїн.

Скандальне опитування для воїнів ООС у Facebook Facebook Анатолій Штірліц – блог

Скандальне опитування для воїнів ООС у Facebook Facebook Анатолій Штірліц – блог

Скандальне опитування для воїнів ООС у Facebook Facebook Анатолій Штірліц – блог

Скандальне опитування для воїнів ООС у Facebook Facebook Анатолій Штірліц – блог

Скандальне опитування для воїнів ООС у Facebook Facebook Анатолій Штірліц – блог

Скандальне опитування для воїнів ООС у Facebook Facebook Анатолій Штірліц – блог

Скандальне опитування для воїнів ООС у Facebook Facebook Анатолій Штірліц – блог

Як повідомляв OBOZREVATEL:

соцмережа Facebook викликала скандал, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" у профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.

Після хвилі обурень, яка здійнялася у мережі, Facebook все ж прибрав позначку верифікації на сторінці Аксьонова.

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