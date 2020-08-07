Виданий Росії пособник окупантів зібрався брати участь у виборах в Україні, – журналіст

Колишній лідер УНА-УНСО Едуард Коваленко, який був засуджений на п'ять років за антидержавну діяльність і спробу зриву мобілізації, а в 2019 році – виданий Росії в рамках обміну полоненими з "Л/ДНР", повернувся в Україну. Тут він зібрався брати участь у виборах.

Відомо, що його партія "Спас" виступає за приєднання України до Росії, тобто, "за ліквідацію державності". Про це на своєму каналі в YouTube розповів журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відо, доскрольте новинк до кінця).

"Пособник окупантів спокійно повернувся в Україну і гуляє на свободі. Зараз перебуває в Херсонській області і вже оголосив про те, що збирається брати участь в майбутніх виборах разом зі своєю партією "Спас", – зазначив він.

Екслідер УНА-УНСО Едуард Коваленко під час провокаційної акції нібито "на підтримку" Віктора Ющенка 26 червня 2004 року в Києві (euromaidanberlin.wordpress.com)

За словами журналіста, Коваленко – дивовижний персонаж. Його він називає "провокатором зі стажем".

"Ще в 2004 році, будучи членом УНСО, зображував затятого українського нациста і марширував із символікою СС, щоб у такий спосіб компрометувати Ющенка й "помаранчеві" партії. Після початку подій 2014 року – відкрито підтримував агресію проти України і бойовиків "Л/ДНР", – нагадав Казанський.

Він також додав, що після обміну полоненими, коли Коваленка було передано в Луганськ, той роздавав інтерв'ю ЗМІ "ЛНР", де підтвердив, що спеціально займався провокаціями в Україні, "зображував нациста, щоб розпалювати істерію і протистояння в суспільстві, стравлювати людей". Водночас бойовиків "Л/ДНР" чоловік називав "борцями за незалежність" від України.

У 2019-му засудженого Коваленка в рамках обміну передали на Донбас (zp.depo.ua)

Тепер же, підкреслив журналіст, він повернувся в Україну і збирається увійти в місцеву владу в області, прилеглій до окупованого Криму з партією "Спас", яку, на відміну від "Русского блока" і КПУ, так і не було ліквідовано.

"Якесь безумство. Виходить, що участь в обміні дає злочинцям імунітет і якусь індульгенцію. Можна творити, що завгодно, але якщо Росія зажадає тебе звільнити – то тебе випустять і можна буде відкрито займатися антидержавною діяльністю", – обурився Казанський.

Едуард Коваленко (Скриншот із відео YouTube-каналу Спілка блогерів України)

Перед ще одним обміном полоненими між Києвом і "Л/ДНР", який напередодні анонсував глава Офісу президента Андрій Єрмак, журналіст назвав цей процес "фактично шантажем".

"Бойовики беруть у заручники наших громадян і погоджуються їх відпустити тільки в обмін на своїх спільників, тому ми змушені час від часу передавати в ОРДЛО терористів, вбивць, зрадників та іншу падаль. Але тепер виходить, що участь в обміні звільняє від відповідальності за державну зраду..." – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках обміну полоненими Росії видали одного з колишніх лідерів "Української національної асамблеї – Української націоналістичної самооборони", відомого пособництвом сепаратистам, Едуарда Коваленка.