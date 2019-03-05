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"Видалили "Прищ": з'явилося відео знищення позиції "ДНР" воїнами ЗСУ

2.8тЧитати матеріал російською

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили пострілом з вогнемета "Джміль" вогневу точку терористів "ДНР", яка називалася "Прищ".

Видовищне відео удару по окупантах опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Москаленко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Удар по терористах "ДНР"

Удар по терористах "ДНР"

Скріншот відео

"Коли ворог хоче війни, він її, зрештою, отримує. Коли є нестерпні постійні обстріли, наші бійці дають гідну відсіч. Коли провокації окупантів дошкуляють, до справи беруться перевірені професіонали. Щойно була знищена вогнева точка "Прищ". Ще одним прищем стало менше на тілі української землі. Нічого зайвого просто адекватна відповідь ворогові! Дякую, хлопці, за вашу роботу! Працюємо", — написав він.

Удар по терористах "ДНР"

Удар по терористах "ДНР"

Скріншот відео

Новини
"Смерть ходить по п'ятах": ЗСУ завдали потужного удару по терористах "ДНР"

У коментарях під постом українці висловили захват роботою українських захисників і залишили їм слова підтримки.

"Гарно відпрацювали, видалили "Прищ", "30 молодчинки!", "Добре шмальнули, все буде шмакі-бум", — пишуть вони.

"Видалили "Прищ": з'явилося відео знищення позиції "ДНР" воїнами ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі український військовослужбовець Сергій Гусєв, ризикуючи життям, не дозволив терористам прорватися вперед.

Нагадаємо, 12 лютого українські військові завдали нищівного удару з новітніх ПТКРів по терористах на Донбасі у відповідь на їхні провокаційні дії.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниДНР
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Первоклассная работа - из "Шмеля" кацапам в лоб. Все глядел бы на неё бы Все глядел бы на неё б
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