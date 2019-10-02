Видача російських паспортів на Донбасі: ГПУ перевірить переписку Зеленського

В Україні суд дозволив Головній військовій прокуратурі (ГПУ) отримати в РНБО документи про видачу закордонних паспортів українцям.

Прокурори можуть витребувати такі дані навіть з Офісу президента й Кабінету міністрів. Рішення ухвалив 26 вересня Печерський районний суд Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з матеріалами судового провадження, Головна військова прокуратура розслідує масову видачу угорських, румунських, польських і російських паспортів українським громадянам, що є посяганням на територіальну цілісність і суверенітет України.

У рішенні суду йдеться, що під час розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів апарату РНБО, в яких містяться відомості про масову видачу паспортів і "заплановані заходи щодо усунення таких реальних або потенційних загроз".

Тому суд дозволив Генпрокуратурі отримати в РНБО необхідну документацію за період з 07 квітня 2014 року по 26 вересня 2019 року. Тепер слідчі військової прокуратури зможуть отримати доступ до вхідної та вихідної документації, яка надходила від Головного управління розвідки Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) та інших державних органів, із інформацією про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії.

Доступ також відкритий і до документів, які РНБО відправляв в Офіс президента, Кабінет міністрів і центральні органи виконавчої влади та правоохоронні органи, а також до стенограм засідань РНБО з 2014 року й письмових рішень.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів. У той же час він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другої для етнічних українців "із дружніх до нас країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

Також на захопленій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти РФ.

Водночас для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

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