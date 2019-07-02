Відірвані пальці: моторошний вибух під Дніпром покалічив дітей АТОвців

Троє з потерпілих від вибуху гранати в селі Пашена Балка Дніпропетровської області виявилися дітьми колишніх бійців АТО.

Про це OBOZREVATEL розповіли місцеві жителі села. "Діти кажуть, що цей предмет знайшли на смітнику під соломкою. А поліція зараз проводить обшуки в будинках, де живуть постраждалі хлопці. Адже троє з постраждалих – сини колишніх бійців АТО", – повідомила одна з місцевих мешканок.

На місці вибуху Facebook Андрія Кульбача

Найбільше від вибуху постраждав 16-річний Саша Гаркуша. У нього серйозно пошкоджені внутрішні органи і відірвані три пальці на руці. За свідченнями місцевих, саме він в момент вибуху тримав в руках снаряд. Дитині провели операцію, але ніяких прогнозів лікарі поки не дають.

Потерпілому Саші Гаркуші провели операції Facebook Гліба Прігунова

Другий потерпілий – 5-річний хлопчик Саша Редько, у нього осколкові поранення живота. Йому також зробили операцію, зараз він ще спить в реанімації.

У лікарні один з постраждалих gorod.dp.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 1 липня, близько 20-ї години поблизу дитячого майданчика на дорозі прогримів вибух. В цей час там перебували діти. Пораненими виявилися шестеро дітей, двоє – серйозно.

Поліція проводить розслідування за двома статтями – необережне поводження зі зброєю і неналежне зберігання боєприпасів. Також поліція встановила, що вибухнув снаряд для підствольного гарнатомета.

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