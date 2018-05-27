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"Від солдатів до президента": Чичваркін заявив, що спецслужби РФ прослуховують українців

2.2тЧитати новину російською

Російський опозиціонер і засновник компанії "Евросеть" Євген Чичваркін заявив, що Росія прослуховує розмови всіх високопоставлених українських чиновників.

Про це російський бізнесмен сказав в ефірі програми "Гордон" на телеканалі "112 Україна". Як фахівець із мобільного зв'язку ще кілька років тому він заявив, що в Україні всі розмови, навіть президента, прем'єр-міністра, голів СБУ, бізнесменів, генералів і солдатів на Донбасі прослуховують російські спецслужби.

"Абсолютно, сто відсотків, їх слухають досі. В Україні спецслужби корумповані, тому перший, хто зайде в печінку - це будуть російські спецслужби", - заявив Чичваркін.

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"Росія вважає всі країни колишнього СНД і всі країни Варшавського договору своєю зоною впливу. Тому перша й основна задача - взяти все під контроль", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чичваркін розповів про страхи Путіна.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Євген Чичваркін
Місце
Україна
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