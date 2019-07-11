"Від Росії не відмовимось!" Пушилін пішов на хитрість через "Мінськ"

Глава "ДНР" Денис Пушилін заявив, що не відмовиться від курсу на інтеграцію з Росією, але водночас виступає проти перегляду Мінських домовленостей, які передбачають повернення окремих районів Донбасу під контроль України.

"Ми взаємодіємо з Росією і продовжуватимемо це робити. Не відмовимося від курсу на інтеграцію з Російською Федерацією, але ми проти перегляду" Мінська-2". Хтось бачить у цьому протиріччя, а хтось — мистецтво можливого. Геополітика — це ж айсберг, багато приховано від очей", — сказав він в інтерв'ю російській газеті "Известия".

Водночас Пушилін засумнівався в тому, що Мінські домовленості будуть виконані.

"Коли ви припускаєте, що буде "в разі виконання Україною всіх пунктів "Мінська-2", ви самі вірите в те, що таке можна здійснити? Зеленський досі не віддав наказу про припинення вогню, а це перший — перший! — пункт Мінських домовленостей", — додав він.

Денис Пушилін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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