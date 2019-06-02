Від процвітання до руїн: як війна скалічила Луганськ за п'ять років

Рівно п'ять років тому, 2 червня, в Луганську почалися бойові дії, які перетворили місто, що раніше процвітало, на руїни.

Про трагічну дату нагадав на своїй сторінці у Twitter український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У цей день п'ять років тому почалися бойові дії в Луганську. Рано вранці бойовики напали на луганський прикордонний загін, який знаходився на своїй базі й нікого не атакував. Згадуйте про це кожного разу, коли вам будуть брехати, що війну почала Україна, а "ополченці" не хотіли війни", — пише він.

Луганськ Скріншот відео

Зокрема, на відео, знятих очевидцями, знаходиться підтвердження його слів. На них видно розбомблені житлові будинки людей, безлюдні вулиці, а також занепад і розруха в місті, принесені війною, розв'язаною російськими окупантами.

У цей день 5 років тому почалися бойові дії в Луганську. Рано вранці бойовики напали на луганський прикордонний загін, який знаходився на своїй базі і нікого не атакував. Згадуйте про це кожного разу, коли вам будуть брехати, що війну почала Україна, а "ополченці" не хотіли війни " - Денис Казанський (@den_kazansky) 2 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня терористи "ЛНР" стягнули в центр Луганська системи залпового вогню "Град", танки, гаубиці і ЗРК. Локації зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

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