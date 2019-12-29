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29 грудня • оновлено в 11:58
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20 полонених відмовилися: з'явилася несподівана інформація про обмін

3.3т
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Близько 20 осіб відмовилися брати участь в обміні між Україною і терористами "Л/ДНР" і висловили бажання залишитися на підконтрольній Києву території.

Про це в неділю, 29 грудня повідомила журналістам на місці обміну на КПВВ "Майорськ" "омбудсменка ДНР" Дарина Морозова.

"За нашими даними дві особи погодилися переміщатися в "ДНР", ще три погодилися на обмін, але хочуть залишитися на території України. Тому точно по цифрах зможу сказати, коли пройдемося по списку", – додала вона.

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Від обміну полоненими відмовилися 20 осіб

Від обміну полоненими відмовилися 20 осіб

Telegram-канал Патрик Ланкастер Новости сегодня

За її відомостями, Донецьк готовий віддати українській стороні 55 осіб, а Київ – 87, але остаточні цифри будуть відомі за підсумками верифікації. "Омбудсменка" додала, що 80% осіб, яких Київ має намір передати Донбасу, не є жителями "ДНР/ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ була озвучена нова формула обміну: нібито Україна видасть 120 осіб, а "Л/ДНР" – 80.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Уже хлопцы будут ночевать в родной стороне,те и другие.
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