20 полонених відмовилися: з'явилася несподівана інформація про обмін

Близько 20 осіб відмовилися брати участь в обміні між Україною і терористами "Л/ДНР" і висловили бажання залишитися на підконтрольній Києву території.

Про це в неділю, 29 грудня повідомила журналістам на місці обміну на КПВВ "Майорськ" "омбудсменка ДНР" Дарина Морозова.

"За нашими даними дві особи погодилися переміщатися в "ДНР", ще три погодилися на обмін, але хочуть залишитися на території України. Тому точно по цифрах зможу сказати, коли пройдемося по списку", – додала вона.

Від обміну полоненими відмовилися 20 осіб Telegram-канал Патрик Ланкастер Новости сегодня

За її відомостями, Донецьк готовий віддати українській стороні 55 осіб, а Київ – 87, але остаточні цифри будуть відомі за підсумками верифікації. "Омбудсменка" додала, що 80% осіб, яких Київ має намір передати Донбасу, не є жителями "ДНР/ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ була озвучена нова формула обміну: нібито Україна видасть 120 осіб, а "Л/ДНР" – 80.

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