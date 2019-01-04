Від машини нічого не залишилося: під Тернополем сталася жахлива ДТП із жертвами

У Тернопільській області в п'ятницю, 4 січня, неподалік від села Добропілля Бучацького району сталася ДТП, у результаті якої щонайменше двоє людей загинули.

Про це на сторінці у Facebook розповів радник голови Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова Михайло Апостол. Він також поділився фотографіями, зробленими на місці інциденту.

Уточнюється, що аварія трапилася ввечері на трасі Дружба-Бучач. Також повідомляється про двох постраждалих, яких госпіталізували після інциденту.

За інформацією місцевого телеканалу ІНТБ, загиблими є водій позашляховика та 11-річна дитина.

За попередньою інформацією, фуру занесло на слизькій дорозі, після чого вона виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася в джип Kia.

На знімках видно, що позашляховик у результаті ДТП сильно постраждав, а вантажівку перевернуло на бік.

facebook.com/apostolmv Фото: Роман Довбенко

facebook.com/apostolmv Фото: Роман Довбенко

facebook.com/apostolmv Фото: Роман Довбенко

facebook.com/apostolmv Фото: Роман Довбенко

facebook.com/apostolmv Фото: Роман Довбенко

Як писав OBOZREVATEL, у Києві вночі 1 січня відбулася вогняна аварія з потерпілими. ДТП сталося на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався з керуванням і врізався в дорожню огорожу, після чого авто спалахнуло.