МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Від машини нічого не залишилося: під Тернополем сталася жахлива ДТП із жертвами

1.3тЧитати матеріал російською

У Тернопільській області в п'ятницю, 4 січня, неподалік від села Добропілля Бучацького району сталася ДТП, у результаті якої щонайменше двоє людей загинули.

Про це на сторінці у Facebook розповів радник голови Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова Михайло Апостол. Він також поділився фотографіями, зробленими на місці інциденту.

Уточнюється, що аварія трапилася ввечері на трасі Дружба-Бучач. Також повідомляється про двох постраждалих, яких госпіталізували після інциденту.

За інформацією місцевого телеканалу ІНТБ, загиблими є водій позашляховика та 11-річна дитина.

Новини
Під Києвом трапилася масштабна ДТП з маршруткою: багато загиблих

За попередньою інформацією, фуру занесло на слизькій дорозі, після чого вона виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася в джип Kia.

На знімках видно, що позашляховик у результаті ДТП сильно постраждав, а вантажівку перевернуло на бік.

Від машини нічого не залишилося: під Тернополем сталася жахлива ДТП із жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

Від машини нічого не залишилося: під Тернополем сталася жахлива ДТП із жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

Від машини нічого не залишилося: під Тернополем сталася жахлива ДТП із жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

Від машини нічого не залишилося: під Тернополем сталася жахлива ДТП із жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

Від машини нічого не залишилося: під Тернополем сталася жахлива ДТП із жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

Як писав OBOZREVATEL, у Києві вночі 1 січня відбулася вогняна аварія з потерпілими. ДТП сталося на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався з керуванням і врізався в дорожню огорожу, після чого авто спалахнуло.

Місце
УкраїнаТернопіль
Теги
ДТПсмертьзагинули дітифотографиивидео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги