Від Макрона з любов'ю. Як Україна уклала царську угоду з Францією

У блогосфері і більшості ЗМІ України є три режими, які діють по відношенню до військово-промислового комплексу і переозброєння ЗСУ. Перший - українцям потрібно терміново піти по шляху Ізраїлю і почати виробляти зброю, техніку і боєприпаси замкнутим циклом, не сподіваючись на підступний ЄС і партнерів за океаном, йдеться в матеріалі на сайті " Петро і Мазепа ".

Тут просто береться і викреслюється той факт, що ізраїльтяни 30 років закуповували танки, літаки і судна у Франції, Німеччині та США, а військово-промисловий комплекс таким, як ми його знаємо, заробив на рубежі 1970-1980-х після Війни Судного дня. Просто тому, що мамкіним патріотам так хочеться. Всім, до речі, хочеться закрити очі і стати сильними, а не рвати пуп для цього покоління людського життя - потрібно їх зрозуміти і пробачити.

Коли ж Україна починає по 5-7 років доводити напилком серію (це нормально для військової техніки, досить подивитися, як страждали індуси або пакистанці, випускаючи вітчизняну продукцію) і здає в рік три десятка рідних БТР, чотири десятки пускових юнітів ПТУР з чотирма катерами, то що нам зазвичай говорять? Правильно, купуйте тоді за кордоном, беріть в кредит або лізинг, раз у вас криві руки, і крадії, і низька культура виробництва, і Польща в плані відтоку фахівців. Цілком логічно, до речі, говорять. Якщо потрібно вкласти в розширення виробництва та НДДКР півмільярда, то краще придбати перевірене рішення тут і зараз.

І ось ми починаємо купувати за кордоном десятки позицій: вертольоти - у Франції, БМП-1 і 40 тисяч 60-міліметрових мін - у Чехії з Польщею, снайперські гвинтівки - у США, широкий асортимент боєприпасів - у Болгарії. І що ми зазвичай чуємо в результаті? Відкат, попил, непотрібний металобрухт - краще б розвивали своє. Коло замкнулося, змій вкусив себе за хвіст, кум Коля дав гостру пораду з реформ сектора оборони, почухав зад під трениками і пішов кропити картоплю.

Випускник журналістського факультету поставив крапку в статті про корупцію і почав забивати пошуковий запит про вертольоти від Airbus Helicopter SAS - з чим взагалі ці гелікоптери їдять і як сюди притягти за вуха ще трохи корупції.

Коли 28 травня 2018 року був підписаний міжурядовий договір між Україною і Францією про постачання 55 вертольотів Airbus Helicopter (Н-145, Н-125 і потужні багатоцільові Н-225), то здавалося, що цю гарну новину не можна зіпсувати при всьому бажанні. Провідна країна ЄС, член НАТО, ключовий учасник "нормандського формату" поставляє нам авіаційну техніку подвійного призначення на вигідних умовах.

Але українці не були б українцями, якби не впоралися. Крім уже перерахованих трьох пунктів ( "багатоцільові вертольоти не потрібні", "треба розвивати своє" і "відкат"), досить часто в інформаційному полі звучать ще нотки корпоративного протистояння.

Ну, ви всі чули їх - МВС і НГУ не воюють, а влада накачує псів режиму важкою технікою, в той час як голі і босі хлопчики з "Максимами" продовжують тягнути службу на лінії бойового зіткнення. Тому сьогодні ми поговоримо про французькі гелікоптери для МВС, НГУ, ДПСУ, рятувальників і про реформи українських силовиків в доступному для огляду майбутньому.

Всього за контрактом нам повинні поставити двома етапами: 37 машин - першим пакетом і 18 - другим. Умови - вогонь: 475 млн євро кредиту від французьких банків на 6 років під 1% на рік, буквально на рівні інфляції. Французи поставляють не тільки техніку, але і запускають сервісний центр. Це вже вигідно відрізняє контракт від пологів запчастин до пострадянських Мі-8, проблем з роторами, лопатами і заміщенням імпорту. Центр підготовки і технічного обслуговування буде не тільки проводити потокові роботи, а й навчати українських фахівців для проведення ТО і капітального ремонту, а кадри безцінні в нашій ситуації.

Частина з вертольотів Н-225 Super Puma вже була в експлуатації. Ця важка 11-тонна машина з двома двигунами - відмінний перевізник персоналу на бурові платформи, крім того, непоганий пошуково-рятувальний гелікоптер.

Наші північні "брати", звичайно ж, розганяють інформацію, що їх продаж пов'язаний з аварією після місії над Північним морем, в результаті якої нібито було заборонено експлуатацію цього вертольота. Але це люте марення. Розслідування не підтвердило брак безпосередньо в серії, а машини Super Puma продають, тому що компанія-власник розорилася під час розбірок.

18 одиниць в транспортному варіанті, швидше за все, підуть для НГУ і спеціальних частин МВС, 3 рятувальника працюватимуть за профілем. Прикордонні підрозділи отримають Н125 - 5-тонний вертоліт, здатний перекинути половину відділення або 1400 кг вантажу на зовнішній підвісці (знахідка для мобільних застав на кордоні та прикордонного СП). Пакетне рішення під наші завдання, а не купівля неліквіду, як намагаються розповісти нам альтернативно розвинені.

Отже, пройдемося по черговим запереченням.

"Транспортні вертольоти не потрібні, нам би знадобилися ударні машини на сході".

Такий сік мозку, навіть не хочеться коментувати. Ми масово застосовували транспортні Мі-8 з перших годин АТО. Возили боєприпаси, забирали поранених, виводили на точку групи спецназу, забезпечували підкріплення в гарнізонах та на ЗПС. 19 Мі-8МТ налітали кілька тисяч годин, плюс кілька машин НГУ і МНС - всього 24-25 бортів було активно задіяно в АТО. Коли було жарко під час боїв на кордоні і прориву до ДАП, вони робили на добу по 5-7 вильотів, а це вкрай важке навантаження на екіпаж.

Висадка легкої піхоти на гору Карачун, перекидання підкріплення в ДАП під час першого бою за новий термінал, Саур-Могила, бої біля Георгіївки - це навіть не чверть усіх епізодів. Були випадки, коли Мі-8МТ був збитий, екіпаж вижив, отримав нову машину і знову був збитий. Можете уявити собі тягар місій, яка лягла на плечі пілотів.

Одних медичних евакуацій було понад 800. Втрати - 9 машин. Не тільки НГУ і ВВС, але і МНС (так був збитий Мі-8МТ під Лизогубівкою). Більше десятка бортів отримали різні бойові ушкодження, часто досить серйозні - зрешетили стрілецькою зброєю, порвані осколками. Ми втратили більшість транспортних і багатоцільових вертольотів в результаті кампанії 2014-2015 року - безповоротно або такими, що потребують серйозного ремонту. І хоча за час "Мінська" чисельність бортів відновлена ​​з консервації, нам потрібні і гелікоптери в стройових частинах, і техніка для навчання пілотів, і ресурс для операцій, не пов'язаних з операцією ОС. Потрібні терміново і вже на вчора.

"МВС і НГУ не воюють, а їх накачують технікою, яка була б потрібна армії"

Ну, по-перше, воюють. Снайперські підрозділи, зведені вогневі групи, "Вега" (у них в 2017 році загинув полковник Бойко, на секундочку, заступник командира загону), легка піхота 4-ї оперативної бригади НГУ.

Близько 300 полеглих якось же у них утворилося, поки вони "відсиджувалися на другій лінії" з 2014 року. А по-друге, нам всім сподобалося закривати фланги частинами на автобусах і територіальними підрозділами, які сіли і поїхали додому, бо штаб зливає? Не дуже? Ну, значить, треба займатися військовою справою, використовувати 40 тисяч людських ресурсів НГУ і не забувати про ДПСУ - понад 1900 км кордону самі себе не захистять. Та й, крім війни, у поліції і МНС вистачає клопоту. Наприклад, поліція Лос-Анджелеса використовує 19 вертольотів, це більше, ніж у НГУ і МВС України разом узятих.

І урбанізація, і зростання злочинності через війну і переселення мільйона чоловік, і моніторинг того ж західного кордону через ліс або бурштин вимагатимуть нових рішень. Чому б і не спеціальні поліцейські частини і спеціальні призначення ДПСУ на вертольотах? Стихійні лиха, рятувальні операції, розгортання медичної допомоги у важкодоступних районах теж не варто скидати з рахунків.

"Потрібно розвивати своє".

Повністю згоден. Повністю. Але так склалося, що при СРСР в Україні не було замкнутого циклу виробництва вертольотів. А щоб створити його, потрібно років 7 і десь 1,2-2 мільярда доларів на НДДКР, створення планера, редукторів, лопатей, розширення виробництва, ще не дійшовши до ціни бортів. Чи згодні чекати 7 років на розробки, щоб потім закупити 50 машин ще через 5 років і возити наше, що не має аналогів по всіх виставках, намагаючись "відбити" виробництво? У той час як гелікоптери були потрібні на вчора? Не згодні, молодці! Наприклад, США закуповують вертольоти в ЄС і не паряться, чого і нам бажаю - іноді потрібно вибирати тут і зараз.

Отже, що ми отримуємо в результаті виконання контракту з Францією. Ми вдвічі збільшуємо готівковий парк гелікоптерів. Маємо можливість перекинути в будь-яку точку країни батальйон легкої піхоти. Швидко вивести на кордон мобільну заставу, перекинути ПТО-команду, групу з ПЗРК, взвод з 60-міліметровими мінометами - в разі спроб противника почати хитати на північ від лінії бойового зіткнення. Маємо можливість далі модернізувати Мі-8МСБ-В, отримуючи сурогатний ударний вертоліт, здатний вести вогонь як некерованими ракетами, так і ракетами "Бар'єр", ставити протитанкові міни з повітря - у військах у нас вже більше десятка подібних машин, і їх число буде рости . Позбавляємося проблем із запчастинами і потоковим ремонтом.

За допомогою кредитів можемо масштабувати поставки техніки подвійного призначення, а в перспективі - і військової техніки, випустивши облігації військової позики і отримавши замовлення в доступному для огляду майбутньому, а не по чайній ложці, як у випадку вітчизняного ВПК.

І, що важливо, ми отримуємо політичну підтримку Франції. Безперервна риторика про агресію, незамінний український транзит газу і кривавого вбивцю Путіна - це прекрасно. Але економічні зв'язки працюють набагато краще. Знаєте, чому РФ замовляла в Німеччині центр з навчання піхоти в Муліно, у Франції - вертольотоносці "Містраль" і тепловізори, Греції продавала "Тори", а Польщі модернізувала ПЗРК "Грім"?

Тому що, крім технологій, двостороння торгівля між країнами сприяє і політичному порозумінню. Коли санкції санкціями, але турбіни Siemens і роботи по Керченському мосту надто фінансово привабливі. Коли збитий Boeing 777 - це жахливо, але відкати за газ такі "смачні", що до тями європейські компанії доводиться приводити погрозами санкцій від США.

Нас так само цікавлять і технології, і підтримка ключових гравців в НАТО і ЄС - навіщо кривити душею. Ми - сорокамільйонна країна, де в передмістях ходять потяги з дерев'яними лавками, а моторизовані бригади озброєні БРДМ і Д-20.

Нам треба все: тепловози з Пенсільванії, ТВЕЛ зі Швеції та гелікоптери з ЄС, беручи до уваги ще сотні різних позицій. Так що договір про постачання вертольотів з Францією за їх кредит під 1% - це дуже серйозний успіх. За допомогою таких же інструментів України через 10-15 років (коли почнуть сипатися радянські планери) буде міняти ВВС, отримувати ударні БПЛА і засоби ППО, а як запрацює економіка - купувати протикорабельні ракети і високоточні бомби за прикладом ВС Польщі. Запам'ятайте цей твіт.

Сьогодні це здається фантастикою. Але хіба не здавалося фантастикою в 2014 році, коли волонтери возили акумулятори та каски на передок, те, що нам поставлять контрбатарейних радарів більше, ніж Іспанії? Або коли проривалися в ДАП з грубками і мішками з піском, що через місяць ВВС США привезуть в Україну 30 бронемашин, а ще 15 - заведуть через ОАЕ, відвантаживши мало не з бантиком на коробці.

А пам'ятаєте, була така зрада, що у нас негласне ембарго на товари подвійного призначення і летальну зброю? За підсумками поляки продовжують закуповувати свої ПТУР у Eurospike і створювати ПТРК "Пірат" в зв'язці з КБ "Луч", а нам відвантажили партію Javelin з США за рахунок Держдепу. І, швидше за все, в самі стислі терміни ми отримаємо ще ракет, тренажерів і пускових юнітів. Із задоволенням буду дивитися, як "ватників" і скигліїв стане корчити від цих новин.

І головне. Між доставкою в війська бронежилетів і обговоренням ТТХ французьких вертольотів - прірва. Між поставками аптечок і пайків в 2014 році і відвантаженням ПТРК 3-го покоління за гроші платників податків США - прірва. Між цілком косметичними санкціями за Крим 2014 року і виносом експорту алюмінію з блокуванням рахунків в Швейцарії російських олігархів першої величини - прірва. Ця прірва подолана за 4 роки. Перебуваючи всередині процесів реформації України, ми часто не помічаємо їх, хоча є важливою частиною цих змін.

За 4 роки українці стали на порядок активніше співпрацювати з країнами НАТО: виробляти активний захист на турецькі танки і модернізувати БТТ полякам, отримувати СОТ і багатоцільові вертольоти на чудових умовах від США і Франції. Пора позбуватися від вікового інстинкту жертви, коли що б не сталося - це не до добра, як і від поділу на "ми" і "вони" всередині країни.

Є тільки одні вони і ми за станом на літо 2018 року - росіяни і колабораціоністи проти громадян України. Колишніх бійців "Беркута" в вертольоті з генералом Кульчицьким загинуло скільки ж, скільки на Майдані. Десятки поліцейських і бійців спеціального призначення МВС віддали свої життя за цю країну, тисячі полили українську землю кров'ю і потом.

Де б і на якій лінії вони не стояли, за яку політичну силу не топили, вдвічі збільшити парк вертольотів для десятків тисяч бійців (в нашій ситуації уповільнених бойових дій) - безцінно. Так чи інакше, в разі повномасштабного загострення і борти МНС, і НГУ, і машини прикордонників будуть працювати на потреби фронту, як і влітку 2014 року. Чекаємо поставок 55 французьких гелікоптерів і очікуємо хороших новин про збільшення кількості Javelin, відвантаження РЛС і ще кількох приємні сюрпризи, час для яких ще не настав.