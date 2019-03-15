"Від Львова до Сімферополя": Жириновський націлився на окупацію України

Крим і Львів повинні стати єдиним простором, який контролюватимуть Збройні сили Російської Федерації.

Про це заявив скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, виступаючи на мітингу до п'ятої річниці окупації Криму, повідомляє одне з пропагандистських ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський Прес-служба Держдуми

Неадекватний депутат нелегітимної Держдуми висловив упевненість в тому, що питання Донбасу буде остаточно вирішене тільки після повного поглинання території України країною-агресором.

"У крові Донбас, у цьому винна Москва. Луганськ треба було так само захистити, як Крим. Сьогодні вже не вийдуть "ввічливі чоловічки". Сьогодні вже буде інакше, тому всі готові, потрібен тільки наказ верховного головнокомандувача. Ось, подивимося, що у них буде 31 березня. Вам дякую, кримчани, 25 років в окупації ви витримали. Ми там у Москві, нам добре, все для нас було. А тут вам було важко. Ви жалкували, що є Москва, Росія і є Київ і Крим. Щоб більше ніколи цього не повторилося — ось наше завдання! І щоб Крим ніколи ніхто не блокував! І щоб можна було спокійно їхати до Львова із Сімферополя! Цей час настане, у нас знову буде єдиний простір і єдині збройні сили", — сказав Жириновський.

Пізніше на своєму Telegram-каналі він зізнався, що був у Севастополі в лютому 2014 року напередодні "кримської весни". За словами політика країни-агресора, він нібито ще не знав, що керівництво Росії вирішило анексувати Крим, але вже з перших годин у місті воно нагадувало йому Петроград напередодні революції 1917 року.

"Зараз я знову у Криму, але обстановка вже інша. Нагадує 9 травня. У 1945 році ми перемогли коричневу чуму, а 16 березня 2014 року — київську хунту у Криму", — підсумував несамовитий російський популіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Жириновський погрожував захопити Київ за один день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян із квітами.

Також Жириновський мріяв про "марші дружби" на кордоні України і Росії і про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.

Лідер ЛДПР заявив, що українці нібито мріють про вторгнення російських окупантів і зустрічатимуть їх як визволителів у 1945 році.

Одіозний політик пригрозив цивілізованому світу глобальною війною із застосуванням ядерної зброї. На його думку, це необхідно для того, щоб закріпити велич Росії і змусити всіх не чинити їй опору.

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