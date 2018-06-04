Від Донбасу до Сирії: в мережі показали російського "козака" з ПВК "Вагнера"

У мережі опублікували дані російського найманця Олександра Івіна - учасника ПВК "Вагнера", який воював на боці терористів на Донбасі, після чого був перекинутий в Сирію.

Український кіберальянс передав передав міжнародному розвідувальному співтовариству InformNapalm пакет документів, листувань і особистих фотографій з електронної пошти бойовика.

"Івін Олександр Миколайович. Дата народження: 15.12.1966. Паспорт: серія 60 12, номер 115271, виданий 20.01.2012 р відділом УФМС по Ростовській області в Радянському районі міста Ростов-на-Дону. З 8 лютого 2013 року зареєстрований в м. Сочі, Лазаревський район, провулок Павлова, д. 10, кв. 8. Військовий квиток: серія ГД, номер 1642790. Перебуває в наступних козацьких організаціях: "Всевеликое Войско Донское", "Казачья национальная гвардия"... Тричі судимий в 1995, 2002 і 2007 роках", - сказано в повідомленні.

За інформацією волонтерів, Івін з 25 червня 2014 року брав участь в бойових діях на Донбасі в званні майора у складі російських окупаційних військ. З грудня 2014 зарахований до 5-у окрему мотострілкової бригади першого армійського корпусу окупантів (в/ч 08805).

"C 2016 року підписав контракт з частою військової компанією Прігожина-Путіна "Вагнер". Особистий номер М-3363. Виконує бойові завдання в складі 6-ого штурмового загону (ШО) ПВК "Вагнер". Нещодавно зробив татуювання на потилиці у вигляді шеврона 6-го ШО. Судячи з листування, з середини січня 2018 року перебуває в піврічний відрядженні в Сирії", - додали в InformNapalm.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери опублікували інформацію про найманців-неонацистів ПВК "Вагнера".