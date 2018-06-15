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Схиляємо голови: названі імена загиблих воїнів ЗСУ на Донбасі

1.8тЧитати новину російською

В результаті бойових зіткнень з терористами на Донбасі за добу загинули українські військові Сергій Жук та Андрій Виговський.

"Драбівська районна рада, депутатський корпус глибоко сумують у зв’язку з трагічною загибеллю захисника України, учасника бойових дій в зоні проведення АТО, жителя с. Демки – Сергія Йосиповича ЖУКА. Наш мужній земляк загинув вночі 14 червня 2018 року під час ворожого обстрілу українських позицій в районі шахти Бутівка поблизу м. Донецька", - повідомила прес-служба райради.

Сергій Жук

Прес-служба Драбівській райради

У відомстві висловили співчуття вбитій горем сім'ї героя, його близьким і друзям.

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Про смерть другого загиблого Андрія Виговського з позивним "Злий" повідомив блогер Ukr_Che в Twitter.

"Загиблий за сьогодні під Кримським. Андрій Виговський з позивним "Злий", - сказано в повідомленні.

Андрій Виговський

Ukr_Che / Twitter

Блогер також уточнив, що Сергій Жук служив у 92 бригаді.

Користувачі мережі висловили співчуття сім'ям загиблих українських захисників.

"Схиляю голову, Синку", "Вічна пам'ять", "Спочивай побратим, а сім'ї щирі співчуття".

Як повідомляв OBOZREVATEL , за добу українські військові знищили 12 окупантів, проте в ході зіткнень втратили двох бійців.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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