Вибухнув: в Одесі чоловік облив на вулиці кислотою 12-річну дитину

В Одесі чоловік облив кислотою 12-річного хлопчика, який нібито галасував під вікнами його квартири.

Дитина отримала опіки, а зловмисника затримала поліція, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Інцидент стався на Французькому бульварі у Приморському районі міста. Попередньо встановлено, що дитина з друзями гралася під вікнами 50-річного чоловіка, квартира якого розташована на першому поверсі. Незадоволений чоловік розпилив у бік підлітка речовину, в результаті чого на його шиї, голові і тулубі з'явилися опіки.

Мати постраждалого хлопчика звернулася в поліцію, їх направили в лікарню для встановлення характеру ушкоджень.

Користувачів мережі обурила ця новина. "У СІЗО він не жилець!" - пишуть вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Херсоні облили кислотою відому активісту Катерину Гандзюк, яка є чиновником міської ради.