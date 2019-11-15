Вибухи в Балаклії: в МВС повідомили нові подробиці

У Балаклії 15 листопада в результаті вибухів на військових складах кількість постраждалих зросла до п'яти осіб, загинули двоє.

Про ситуацію на місці НП розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Станом на 16:30 пожежа на території цієї військової частини була локалізована. Внаслідок цього НП загинуло двоє, є п'ятеро постраждалих. На місце події залучено 75 людей особового складу та 24 одиниці техніки, з них 67 людей особового складу та 19 одиниць техніки – з ДержНС", – розповів радник міністра.

"За останньою інформацією, повітряний простір закрито в радіусі 10 км. Йдеться про локальну ситуацію, загрози для місцевих жителів немає", – додав він.

Шкіряк не став коментувати причини виникнення надзвичайної ситуації: "Буде працювати слідча група, яка дасть відповідь на ті питання, які сьогодні цікавлять суспільство".

Радник міністра нагадав, що НП на складі боєприпасів в Балаклії вже не перше – раніше там сталася одна з найбільших пожеж. На його думку, минула пожежа "трапилася внаслідок ворожої диверсії з боку Російської Федерації".

"Це біда з нашими військовими складами, приміщеннями та територіями, де зберігаються боєприпаси", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів. Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

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