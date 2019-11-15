Головна Новини
15 листопада • оновлено в 19:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вибухи в Балаклії: в МВС повідомили нові подробиці

1.7т
Читати матеріал російською

У Балаклії 15 листопада в результаті вибухів на військових складах кількість постраждалих зросла до п'яти осіб, загинули двоє.

Про ситуацію на місці НП розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Станом на 16:30 пожежа на території цієї військової частини була локалізована. Внаслідок цього НП загинуло двоє, є п'ятеро постраждалих. На місце події залучено 75 людей особового складу та 24 одиниці техніки, з них 67 людей особового складу та 19 одиниць техніки – з ДержНС", – розповів радник міністра.

"За останньою інформацією, повітряний простір закрито в радіусі 10 км. Йдеться про локальну ситуацію, загрози для місцевих жителів немає", – додав він.

Новини
Вибухи в Балаклії: з'явилися фото з висоти пташиного польоту

Шкіряк не став коментувати причини виникнення надзвичайної ситуації: "Буде працювати слідча група, яка дасть відповідь на ті питання, які сьогодні цікавлять суспільство".

Радник міністра нагадав, що НП на складі боєприпасів в Балаклії вже не перше – раніше там сталася одна з найбільших пожеж. На його думку, минула пожежа "трапилася внаслідок ворожої диверсії з боку Російської Федерації".

"Це біда з нашими військовими складами, приміщеннями та територіями, де зберігаються боєприпаси", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів. Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Пожежа на військовму складі у Балаклії Вибухи і теракти в Україні
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна Харків
Теги
Балаклія вибух вибухи на складах Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так погодите, это же плановая утилизация как ваше МО заявило? http://prntscr.com/pxhf3x
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
"Это беда с нашими военными складами, помещениями и территориями, где хранятся боеприпасы", – отметил он. Свидомые!!!! А где же рука кремля???? Или ещё рано?????
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги