Вибухи та пожежа у Кропивницькому: поліція назвала причину

Імовірною причиною пожежі на газовій автозаправній підстанції у Кропивницькому, яка трапилася в середу, 27 березня, є від'єднання шлангу від цистерни з пальним.

Про це в ефірі ObozTV повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області Роман Козьяков. Він зазначив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 272, ч. 2 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

"Швидше за все, при під'єднанні до цистерни під великим тиском відпав шланг. Це одна з причин, які ми розглядаємо. Правоохоронці поки з'ясовують деталі в рамках кримінального провадження, яке відкрили працівники Кропивницького відділу поліції", — сказав він.

Вибухи на АЗС у Кропивницькому. 27.03.2019 ДСНС

Правоохоронці також повідомили, що планують визначити з місцевою владою напрямок роботи щодо тих автозаправних станцій у місті, які треба перевірити. Козьяков уточнив, що поліція з'ясовуватиме кількість таких підприємств у Кропивницькому.

"Що стосується діяльності автозаправок, надаватиметься оцінка законності чи незаконності їхнього функціонування. Однозначно сказати, скільки таких АЗС у місті, я не можу, будемо з'ясовувати це питання", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 27 березня у Кропивницькому пролунали декілька потужних вибухів. НП трапилася на газовій підстанції по вулиці Київській. Постраждалих під час пожежі госпіталізували.

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