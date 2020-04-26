Вибухи на складах у Калинівці: з'явилися скандальні деталі про зникнення боєприпасів

Після пожежі на території 48 арсеналу ЦРАУ ЗСУ у місті Калинівка Вінницької області, яка трапилася 26 вересня 2017-го і тривала три доби, зникли боєприпаси майже на 500 мільйонів гривень.

Також на цьому військовому складі виявили порушення обліку та порядок зберігання загалом усього військового майна. Відповідна інформація оприлюднена у звіті засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів.

"Навіть на час проведення засідання Комісії (06.03.2020 р.) не підтверджена фактична наявність боєприпасів на суму майже півмільярда – 480 млн 94 тис. грн. згідно з їхньою балансовою вартістю", – йдеться в документі.

Також зазначається, що вказані факти взагалі залишилися поза увагою слідчих слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області та відповідних процесуальних прокурорів.

"Винні особи до відповідальності не притягнуті, що викликає сумніви в об’єктивності дій правоохоронців", – додали у звіті.

Для продовження розслідування щодо Калинівського арсеналу комісія надіслала запити з метою отримання відповідної інформації та копію Акту службового розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з’ясувалося, що причиною вибухів на військових складах в місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

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