Вибухи на складах в Ічні: у прокуратурі розкрили причину катастрофи

Прокуратура заявила, що причиною вибухів на складі боєприпасів в Ічні у Чернігівській області стала диверсія.

Також прокурори розслідують кримінальну справу за статтею "недбале ставлення до військової служби", повідомляє "Радіо Свобода".

"У ході досудового розслідування причину детонації боєприпасів не встановлено, відпрацьовуються основні слідчі версії, триває проведення комплексної пожежно-технічної, вибухо-технічної, судово-хімічної, безпеки життєдіяльності та військової експертизи", — повідомили у прокуратурі.

Також у відомстві зазначили, що розмір заподіяних збитків остаточно не встановлено, "триває судова товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння".

Вибухи в Ічні Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чернігівській області на території 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ в ніч на 9 жовтня сталися вибухи.

Жителі Ічні розповіли про жахи НП на складах ЗСУ. Також містяни розповіли про втечу з ''палаючого'' міста.

Основна версія причини вибухів на складах боєприпасів ЗСУ в Ічні, яку висували і в СБУ, і в Генштабі — диверсія.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!