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Вибухи на складах в Ічні: у прокуратурі розкрили причину катастрофи

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Прокуратура заявила, що причиною вибухів на складі боєприпасів в Ічні у Чернігівській області стала диверсія.

Також прокурори розслідують кримінальну справу за статтею "недбале ставлення до військової служби", повідомляє "Радіо Свобода".

"У ході досудового розслідування причину детонації боєприпасів не встановлено, відпрацьовуються основні слідчі версії, триває проведення комплексної пожежно-технічної, вибухо-технічної, судово-хімічної, безпеки життєдіяльності та військової експертизи", — повідомили у прокуратурі.

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Також у відомстві зазначили, що розмір заподіяних збитків остаточно не встановлено, "триває судова товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння".

Вибухи в Ічні

Вибухи в Ічні

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Місце
УкраїнаЧернігів
Тег
Ічня
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пожар на складах был в начале октября прошлого года, сейчас середина марта. Полгода прошло. И всё ещё "продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы"??? Интересно было бы узнать, на выяснение каких именно фактов не хватило шести месяцев. "Основная версия" - звучит, конечно, внушительно, но, тем не менее, это всего лишь версия, которую нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Мне кажется, времени для этого было предостаточно.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Все давно знают, что бандеры животные свои преступления не будут расследовать)))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И вот тут же два паРАшных ублюдка "комментировать" прибежали! Очень им, уебанам, наши склады глубоко в ебенях интересны!
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