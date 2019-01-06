Вибух в житловому будинку Маріуполя: загинув СБУшник

Один з двох чоловіків, які загинули від вибуху гранати в Маріуполі, був співробітником Служби безпеки України.

Про це розповіли ТСН джерела в правоохоронних органах. Чоловікові був 31 рік.

Відзначається, що в квартирі, в якій стався вибух, в той день розпивали алкогольні напої троє чоловіків і троє жінок.

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Силовик з товаришем на кухні почали розбирати гранату. Вона вибухнула. Обидва від отриманих ран померли. Решта людей були в інших кімнатах і не постраждали.

ТСН

ТСН

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Вінниці прогримів потужний вибух в тролейбусі під час руху, постраждали три людини.