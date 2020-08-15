Вибух в офісі ОПЗЖ у Полтаві: про підозру повідомили 50-річному чоловіку

Затримано підозрюваного в підриві офісу ОПЗЖ у Полтаві.

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він кинув гранату в офіс партії "Опозиційна платформа – За Життя" в Полтаві.

Як повідомляється на сайті прокуратура Полтавської області, 50-річному жителю міста повідомлено про підозру.

"За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області 50-річному полтавцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік кинув гранату у відкрите вікно приміщення, в якому знаходиться полтавський офіс однієї з політичних партій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня близько 18:00 в офіс "Опозиційною платформи – За життя" кинули гранату. В результаті вибуху легкі поранення отримала дівчина 1998 року народження.

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