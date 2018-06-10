Вибух в клубі в Сумах: момент потрапив на відео

Момент вибуху гранати в нічному клубі в Сумах потрапив на записи камер спостереження.

Відеозапис опублікувала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко.

На відео можна побачити, як чоловік в балаклаві висмикує чеку, перегинається через огорожу на вході в клуб і кидає гранату.

Відразу після цього він намагається втекти, однак, перечіпляється на сходах і падає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті вибуху постраждало щонайменше 8 осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження.