Вибух у Харкові: стало відомо ім'я потерпілого

Потерпілим внаслідок вибуху в Харкові виявився адвокат Андрій Гагун, який вважає, що його намагалися вбити через професійну діяльність.

Юрист зазначив, що часто отримував телефонні погрози з прихованих номерів, але серйозно до них не ставився, передає "Депо".

"Мені неодноразово надходили погрози. Веду правозахисну діяльність, пов'язую зі своєю професійною активністю... Хочуть залякати, щоб перестав займатися адвокатською і правозахисною діяльністю", – зазначив він.

Потерпілий розповів, що невідомі підклали вибухівку під його автомобіль Toyota Camry, а не Nissan, як про це раніше повідомляли очевидці. За його словами, вибуховий пристрій спрацював, коли почав рухатися на авто.

Гагун зазначив, що внаслідок вибуху отримав лише незначні порізи рук.

Водночас адвокат додав, що в будинку біля якого трапився вибух, мешкає голова Харківської облради Сергій Чернов. Але він вважає, що замах було скоєно саме на нього.

Що відомо про Андрія Гагуна?

Андрій Гагун, який зараз займається адвокатською діяльністю, раніше працював у прокуратурі та є зятем першого заступника прокурора Харківської області Дмитра Суходубова. Як стверджує в блозі на "Цензор.нет" журналіст Сергій Іванов, Гагун причетний до корупційних схем у місті.

Андрій Гагун Facebook Андрій Гагун

Журналіст пише, що глава департаменту Державної будівельної інспекції Харківської області Дмитро Пальчонков побудував у регіоні систему поборів із бізнесу, до якої має стосунок Гагун.

"Пальчонков використовує штатну схему зі скаргою від "небайдужих громадян". До процесу підключається ГО "Опора України", відома участю в рейдерстві під прикриттям місцевої прокуратури. Очолюють цю ГО два цікаві персонажі – Андрій Гагун і Артем Кухтин. Гагун раніше працював у прокуратурі області та є зятем горезвісного першого заступника прокурора області Суходубова. Кухтин забезпечує силову підтримку громадській організації за допомогою охоронної фірми "Сапсан", – повідомляв Іванов.

Андрій Гагун Facebook Андрій Гагун

Блогер Іван Слобожан на Enigma зазначає, що після звільнення з прокуратури Гагун вирішив стати "цивільним активістом".

"Перша його організація називалася "Опора", пізніше – "Опора Слобожанщини". Колишній прокурор і кілька "активістів" приходять на місця, де ведеться дрібна торгівля. Починають "перевіряти". У процесі перевірки псують нерви, знаходять порушення. Далі пропонують вирішувати. Рішення виглядає приблизно так: від 3 до 10 тисяч гривень з кіоску й "активісти" заплющують свої чесні очі на всі порушення. Наприклад, зараз Гагуну платить ярмарок на Південному вокзалі. З кожного кіоску "активіст" отримує по 5 тисяч гривень", – йдеться в публікації.

Андрій Гагун Facebook Андрій Гагун

Слобожан додає, що також Гагун створив похоронне агентство й почав "воювати проти своїх конкурентів".

"Гей, похоронні агенти, кому з вас спалили авто? Кого без причини побили? Але ж були такі ситуації, правда? Адвокату Володимиру Капустіну спалили автомобіль Lexus за те, що він заважав Гагуну в судових справах", – наголошується в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада в Харкові вибухнула машина, в якій перебував чоловік.

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